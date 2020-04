Vappuaaton ravit: Bodenissa suomalaisjuhlintaa

Ville Toivonen

Hannu Torvinen oli Isto Kuisman tallin Stoneisle Oceanin ohjissa tekemässä eilen "mahdotonta" 86-riviä. Tämään hän jatkaan vapunaaton juhlintaa Bodenin raveissa, missä on jaossa 64-jackpot.

Ravi-ilta on Pohjois-Ruotsi-painotteinen, sillä myös Bergsåkerissa ravataan. Vapunvietot alkavat Åmålin 800 metrin mittaisen kaviouran lounasraveista kello 13.20 Suomen aikaa alkaen. Lisäksi Åmålissa ajetaan poikkeuksellisesti myötäpäivään. Loppusuora on ainoastaan 105 metrin mittainen.

Bergsåkerin ravit alkavat jo kello 18.45, mutta peli Suomeen starttaa T5:n avauskohteesta kolmannesta lähdöstä 19.30. Bergsåkerissa on myös reilusti suomalaismaustetta. Esimerkiksi Reima Kuislan omistaman huippuhevosen Turno Di Azzurran debyytti Mika Haapakankaan tallista ja raviratsastuksessa eli montéssa, on mielenkiintoinen.

Bodenissa on komea 64-potti, yli 143000 euroa bonusrahaa täysosumille. Jopa 650000:n voitto on siis mahdollisuuksien rajoissa. Suomalaisia kilpailijoita on joka lähtöön ja kaikkiaan kymmeniä. Suomen ykkösohjastajista raveissa ovat mukana mm. Mika Forss ja Hannu Torvinen. Päivän Duon avauskohteessa lähdössä kahdeksan esimerkiksi 13:n hevosen valmentajista yhdeksän on Suomesta. Hevospuolella isoin tähti lienee Mika Haapakankaan valmennettava, 75-menestyjä ja kultadivisioonahevonen, Mr Golden Quick.

Bodenin ravit alkavat kello 19.20. Jackpotpeli 64 menee kiinni 20.30. TotoTV:n asiantuntijalähetys illan raveista starttaa kello 19.