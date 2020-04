Hevosalan hyväntekeväisyyshuutokauppa päättyy - astutuksia menossa edulliseen hintaan

Suomen ravihevoskasvattajien säätiön järjestämä hyväntekeväisyyshuutokauppa on auki Starnita Oy:n sivulla vielä tämän päivän iltakahdeksaan asti. Kaupoista saadut rahat lahjoitetaan stipendeinä ravien nuorisojärjestöille hakemusten perusteella.

Antti Savolainen

Nuoriso on tärkeää alalle kuin alalle. Suomen ravihevoskasvattajien säätiö kerää tämän päivän huutokaupallaan rahaa alan nuorisojärjestöille.

Huutokaupassa myydään mukaan lähteineiden siitosoriiden omistajien lahjoittamia astutusoikeuksia, useimmissa tapauksissa yhdeksi vuodeksi, sekä suomenhevosten 3-, 4- ja 5-vuotiskisan Varsakunkun osallistumisoikeus, jonka arvo on 470 euroa.

Raviurheilun nuorisojärjestöt voivat hakea stipendejä Suomen hevosenomistajain keskusliiton alaiselta Suomen ravihevoskasvattajien säätiöltä. Nuorisostipendejä on vuodesta 2000 alkaen säätiön kotisivujen mukaan jaettu lähes 30 eri nuorisoyhteisölle.

Huutokaupan myyntihintojen yhteenlaskettu summa tätä uutista kirjoitettaessa oli jo reilusti yli 3000 euroa, eli nuorisotyöhön on menossa hyvin rahaa.

"Pitää olla kiitollinen lahjoittajille, jotka hommaan lähtivät mukaan, sekä ostajille", sanoo huutokauppaa mukana järjestämässä oleva Suomen hevosenomistajien keskusliiton toiminnanjohtaja Mitja Nummenmaa.

"Kannattaa lukea astustusoikeuksien tiedot tarkkaan klikkaamalla kunkin oriin osuutta. Myyjän kommenteista löytyy lisätietoa, ja eri oriiden tapauksissa ehdot ovat erilaisia. Jollain oriilla esimerkiksi varausmaksukin kuuluu pakettiin. Joku taas lupaa, että jos tamma jää tyhjäksi tänä vuonna, saa uuden yrityksen ensi kaudella."

"Kannattaa myös huomata, että kyseessä ei ole ilmainen varsamaksu, eli hinnan ei periaatteessa kuuluisikaan nousta varsamaksun lukemiin, koska ostokseen liittyy epävarmuutta. Varsinainen varsamaksuhan tulee maksettavaksi vasta elävästä varsasta - tämä jo etukäteen, tuli mitä tuli. Kyse on kuitenkin ennen kaikkea hyväntekeväisyydestä, ja hinta riippuu ihan siitäkin, kuinka paljon ostaja on valmis antamaan hyvään tarkoitukseen. Saahan sitä satsata hyväntekeväisyyteen enemmänkin. Kokonaissumma on jo nyt merkittävä ja varmaan nousee vielä iltaa kohti, joten sekä astutusoikeuksien lahjoittajat että ostajat ovat tekemässä vahvaa työtä tärkeä asian, ravien nuorisotyön, eteen."

Pääset tästä huutokaupan sivulle.

Tästä pääset Suomen ravihevoskasvattajien säätiön sivulle.

Anu Leppänen

Suomen hevosenomistajain keskusliiton toiminnanjohtaja Mitja Nummenmaa.