Vapunpäivän ravit: Rättvikissä Elitloppet-hevosia ja jackpot

Vapunpäivän pääravit ajetaan vasta illalla. Paikalla Rättvikissä on suomalaisväriä hyvin, potentiaalisia Elitloppet-hevosia ja jackpot T64-pelissä.

Anu Leppänen

Janne Korpi ajaa illalla Rättvikissä kilpaa - samoin veljensä Hannu-Pekka sekä moni muukin suomalaiskuski.

Rättvikin raveissa ajetaan kahdeksi lähdöksi jaettu sprintterisarja, jossa on molemmissa kovia hevosia mukana, jopa mahdollisia Elitloppet-osallistujia tänä vuonna. Daniel Redénin valmentama Missle Hill on näistä ehkä todennäköisin pääsemään Solvallaan kuun viimeisenä sunnuntaina, mutta myös saman tallin Maxus sekä toisen lähdön Milligan's School, Dreammoko, Canari Match ja Baron Gift hakevat näyttöjä - kuten kaikki muutkin osallistujat. Mukana on Nina Pettersson-Perklénin tallin tuore hankinta Van Kronoskin Mika Forssin ohjastamana. Forsshan voitti eilen illalla Bodenissa puolet 64-kohteista.

Apropå T64-peli: siihen jäi melkein 200000 euroa ekstraa eilisillalta jaettavaksi tämän päivän täysosumille. Jopa 800000 euron suuruinen voitto lienee mahdollista.

Rättvikin ravit alkavat Suomen aikaa kello 19.20 ja jackpotpeli T64 menee kiinni 20.30. TotoTV:n asiantuntijalähetys alkaa seitsemältä.

Perjantaina vapunpäivänä ajetaan myös "lounasravit" Dannerossa pääpelinään T65. Dannerossa kilpailevat Ruotsissa vaikuttavista suomalaisvalmentajista Aleksi Kytölä ja John Östman.

Danneron ravit alkavat 13.20 ja T65 menee kiinni 13.45. TotoTV:llä voi seurata myös muita vapunpäivän pohjoismaisia raveja Norjan Lapista Harstadista tai Tanskasta Odensesta. Aamupäivällä starttaavat Australian Sheppartonin kärrykilpailut, joissa on kuusi peitsarilähtöä ja kaksi ravureille.