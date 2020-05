Päivän ravit: Örebrossa huikea 75-potti ja kovaa suomalaismenoa

Lauantai tarjoaa upeat ravit sekä urheilun että ravipelien kannalta Örebrosta. T75-pelissä on täysosumille jaossa jopa kahdeksan miljoonan suuruinen potti.

Anu Leppänen

Markku Niemisen talli on taas vauhdissa, kun tallin tammatähti Willow Pride yrittää Örebron valloitusta Ruotsin 75-jackpotkierroksella.

Lauantain ravien päähuomio kohdistuu Ruotsin Örebrohun, missä on huikean hienoja hevosia ja jättipotti pääpeli 75:ssä. Suomalaisittainkin kierros on huippukiinnostava, sillä esimerkiksi Nina Pettersson-Perklénin tallin ässä Religious ja Markku Niemisen valmentama vauhtikone Willow Pride tähtäävät kierroksen kohteissa koko matkan keulaan. Tämän lisäksi Timo Nurmos luottaa takarivistä ja tauosta huolimatta kovasti tallinsa Seismic Waveen. Ruuna voisi siitä huolimatta, että se juoksee vasta pronssidivisioonan tasolla, olla potentiaalinen Elitloppet-hevonen. Se rikkoi 2018 syksyllä Lexingtonissa ruunien entisen ME:n menemällä 08,5. Ruuna Homicide Hunter oli kuitenkin mennyt päivää aiemmin samalla radalla kilometriajan 07,6, joka aika rikkoi ori Sebastian K:n aiemman ravurien absoluuttisen nopeusennätyksen mailin matkalla. Seismic Wave on hävinnyt Euroopassa vasta yhden kisan viidestä.

Myös kultadivisioonassa ja stoelitenissä, tammojen avoimessa kisassa, Örebrossa on mukana upeita hevosia. T75-täysosumapotti ryydittyy peräti 3,6 miljoonalla viime viikolla jakamatta jääneellä eurolla.

Örebron ravit alkavat Suomen aikaa 15.45. Pottipeli T75 menee kiinni 17.20. Studiolähetys raveista alkaa 16.15 mm. TotoTV:llä ja antenniverkon kanavalla 26, jonka lähetyksen kustantaa Maaseudun Tulevaisuus. Studioasiantuntijoina ovat tällä kertaa Kari Lähdekorpi ja Tapio Hoikka.

Lauantain ravitarjontaan mahtuvat myös Örebron illan T65:ssä (20.15) lymyävä pikkujackpot, 25000 euroa ekstraa, sekä Halmstadin ja Årjängin ravit, jotka alkavat puoliltapäivin. Opland-Birissä ravit alkavat vasta illalla yhdeksältä.

Mainitut ravit tulevat myös Veikkauksen TotoTV:ltä.