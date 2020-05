Katso kuvat: Hei kirmaa varsa reima!

Lukijan kuva / Jesse Piirainen

Energisellä tammavarsalla ei ollut vielä alkuviikolla nimeä. Pekka Piiraisen tamma Carmella Corleone on emä ja isä RC Royalty. Varsa syntyi Jyväskylän Vesankaan 22.4.

Lukijan kuva / Katja Kannisto

Välimäen tilalle Hattulaan syttyi tiistaina 28.4. vähän ennen aamutallia Tulisydän. Emänsä Taftin Lainan esikoinen on Costellosta.

Lukijan kuva / Anne Karosvuo

Twilight Vixi varsoi 23.4. Venniksi kutsuttavan tammavarsan, jonka isä on Quite Easy. Kasvattajia ovat Rast Oy ja Hanna-Maija Saikkonen Kirkkonummelta.

Lukijan kuva / Vesa Mäkinen

Johanna Sairasen ja Vesa Mäkisen talliin Pornaisiin syntyi 25.4. tämä pirteä tamma, jonka emä on Burnhill’s Angel ja isä All Laid Out.

Lukijan kuva / Pertti Isotalo

Emä Chamma Chamma antaa Rakun eli Ragnarin jo vähän touhuta omiaankin. Lietolaisen Bit Better Stablen kasvatti on Knows Nothingista.

Lukijan kuva / Riikka Savolainen

Riikka Savolaisen tallilla kuudesta tammasta ensimmäisenä varsoi 22.4. Riviera Morich. Highlight Cecilian isä on Jontte Boy. Tammavarsan omistaja-kasvattaja on helsinkiläinen Tarja Hälikkä.

Lukijan kuva / Tanja Härkönen

Night Sky Mustang eli Masa syntyi Stall Night Skylle Kontiolahdelle. Vierellä emä Grainfield Fiona ja oripojan isä on Mavens Way.