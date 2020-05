Uutiset

Päivän ravit: Färjestadissa jackpot - Tanskassa amatöörit "ongelmana"? Uutiset Riku Niittynen Päivän ravien isoja kysymyksiä ovat Färjestadin illan 64-jackpot ja kuinka Tanskassa päästään jatkamaan raveja. Eilenhän poliisi esti Odensen ja Charlottenlundin ravit kokoontumisrajoitukseen vedoten.

Malin Albinsson

Mikko Aho on kuvassa elämänsä hevosen Art On Linen rattailla. Vuodenvaihteessa 13 vuotta täyttänyt ruuna ei ole mukana Färjestadissa, mutta Aholla on kolme muuta hevosta startissa illan 64-jackpotkohteissa.

Poliisi ilmoitti etukäteen estävänsä Tanskan eilisen sunnuntain ravit Odensessa ja Kööpenhaminassa voimassa olevan koronarajoituksen vuoksi. Tanskassa on voimassa yli 10 ihmisen kokoontumisten kielto. Maan hallitus oli antanut luvan ajaa taas raveja, mutta nyt toiminta keskeytyi kaikesta huolimatta uudelleen. Maanantain Ålborgin ravien kohtalo selviää aamupäivällä. Poliisilta ei, eikä Tanskan hallinnolta muutenkaan, ole saatu suoraa selitystä, miksi ravitoiminta estettiin uudelleen. Yhtenä teoriana on esitetty amatöörivalmentajien hevosten salliminen kilpailuihin järjestäjien taholta, mutta tälle teorialle ei siis ole saatu vahvistusta. Ravit saatiin aloittaa uudestaan koronatauon jälkeen vedoten ihmisten työpaikkoihin, ja em. teoriassa "kokoontumiseen" olisi osallistunut ihmisiä, jotka eivät ole töissä. Maanantain muut pohjoismaiset ravit huipentuvat maanantai-iltaan Färjestadissa, missä T64:ään saatiin perjantai-illalta jackpot. Jopa 850000 euron suuruinen voitto olisi mahdollista täysosumalla, kun bonusrahaa voittoluokkaan saatiin n. 240000. Suomalaishahmoista merkittävin on Åbyn valmentaja Mikko Aho, jolla on kolme valmennettavaansa ajokkinaan, ja HögstenaStalldrängillä on hyvä sauma voittoon asti. Färjestadin ravit alkavat 19.20 Suomen aikaa. Pääeplei sulkeutuu 20.30 ja TotoTV:n asiantuntijalähetys alkaa seitsemältä. Ruotsin lounasravit ajetaan Mantorpissa. Niissä ajaa kilpaa suomalaisnimistä mm. Iikka Nurmonen Suomessa syntyneiden tammojen May Rosen ja Sweet Carolinan rattailla - kumpikin omia valmennettavia. Ruotsissa ajetaan illalla myös Rommessa, missä kilpailijoina esiintyvät mm. Jorma Kontio ja Kaj Widell. Norjan Leangenin ravit alkavat jo kello 17.20. Mantorpin ravit starttaavat 13.20. Ne ja päivän muut ravit ovat nähtävissä TotoTV:llä. Aiheet Tanskan ravit kokoontumisrajoitus Päivän ravit Ruotsin ravit Mikko Aho Iikka Nurmonen T64-jackpot Färjestadin ravit Jorma Kontio Koronavirus