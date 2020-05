Päivänpolttava gallup: Pitäisikö piiskan käyttö kieltää?

Anu Leppänen

Piiskat eli ajovitsat ovat ohjastajien työvälineitä ravikilpailuissa, mutta mielipiteet niiden tarpeellisuudesta jakautuvat. Kuvituskuvan ohjastajat eivät liity uutiseen.

Piiskan eli ajovitsan käyttö on raviurheilun ikuisuuskysymyksiä. Moni näkee piiskan tärkeänä merkinantovälineenä ja pitäisi siitä luopumista kilpailuissa jopa turvallisuusriskinä.

Suomessa piiskan käytölle on määritelty tiukat säännöt, mutta kun piiska on kilpailuissa mukana, sääntöjä voi myös rikkoa. Örebrossa nähdyn kaltaisia ylilyöntejä ani harvoin tapahtuu, mutta joskus on ohjastajille jouduttu langettamaan pitkiä kilpailukieltoja Suomessakin.

Yhtä mieltä lähes kaikki lienevät siitä, että piiskan käyttö näyttää rumalta eikä voi olla vaikuttamatta lajin julkisuuskuvaan. Norjassa piiskan käyttö kilpailuissa on ollut tästä syystä kiellettyä jo pitkään, mutta se taas on lisännyt ohjilla käskemistä, joka ei näytä miellyttävältä sekään. Ja saattaa aiheuttaa hevoselle suuvaurioita.

Ruotsissa piiskan käyttö on sallittua, mutta ajotaparikkomuksiin puututaan tiukemmin kuin Suomessa. Se näkyy. Silti Ruotsissakin käytiin kevään aikana keskustelua, pitäisikö piiskan käyttö kieltää kokonaan sielläkin. Mielipiteet ja vihreän ja punaisen sävyt luonnollisesti jakaantuivat, mutta isossa kuvassa lopputulema oli, että nykyiset säännöt ovat hyvät ja Norjan säännöt huonot.

Jokainen maa määrittelee omat ravikilpailusääntönsä, myös Suomi. Mitä mieltä sinä olet: kuuluuko piiska suomalaisiin ravikilpailuihin?

