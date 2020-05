Meadow Roadin lähdössä kaksi Elitloppet-lippua jaossa

Elitloppet-kenraalia Anders Malmrotia haastateltiin tiistain ATG-liven lounasravilähetyksen yhteydessä. Tässä yhteydessä paljastui, että viikon päästä keskiviikkona Solvallassa on jopa kaksi lippua jaossa kevään Pohjoismaiden ravien pääkisaan.

Tomi Kaminen

Solvallan urheilujohtaja Anders Malmrot Finlandia-ajon voittajakehässä 2018 kutsumassa Pastore Bobia, Johan Untersteineriä ja osaomistaja Kari Lähdekorpeakin Elitloppetiin.

Anders Malmrot valotti kuvallisessa haastattelussa ATG-livellä Elitloppetin valintojen tilannetta. Mukaan kisaanhan on tässä vaiheessa, kun vajaat neljä viikkoa on jäljellä h-hetkeen, kutsuttu seitsemän hevosta. Noista "seitsemästä veljeksestä" kaksi tulee ilahduttavasti Suomesta. Elian Web ja Chief Orlando ovat suomalaisista hevosista saaneet kutsut. Esimerkiksi Next Direction, viime kauden Elitloppetin kuudes, hakee vielä paikkaa.

Malmrot kertoi, että ensi keskiviikkona Solvallan Meadow Roadin lähdössä ajetaan kaikella todennäköisyydellä kaksi ennakkokarsintaa Elitloppetiin 2020.

"Mukaan keskiviikolle on jo nyt ilmoittautunut niin monta hevosta, että on melko selvää, että hevoset jaetaan kahteen kahdeksan hevosen lähtöön", Malmrot kertoi.

"Ilmoittautuminen jatkuu torstaiaamuun asti. Molemmille voittajille olisi näin luvassa paikka toukokuun lopun huippuhetkeen. Koska näin on, tulen handikaappaamaan hevoset mahdollisimman tasaisesti kahteen lähtöön, jotta saisin ne vastaukset, jotka Elitloppetin suhteen haluaisin saada."

Mukaan ensi keskiviikolle on tiettävästi ilmoitettu mm. juuri Next Direction ja esimerkiksi Timo Nurmoksen oman arvion mukaan paras valmennettavansa nykyvireessä mahdollisesti mukaan Elitloppetiin 2020, Une Etoile Gar.

Looking Superbin valinnan aiemmin tänään myötä alkoi spekulointi, ettei Ranskasta olisi tulossa enää muita hevosia, kuin korkeintaan jo Pohjoismaissa tällä hetkellä kilpailevat. Malmrot totesi, ettei näin välttämättä ole.

"Toivomme, että starttaaminen Ranskassa pääsisi käyntiin. Caenissa voisi 16. toukokuuta olla avoimen sarjan hevosten lähtö, johon on ilmoitettu huippuhevosia. Näin ne voisivat saada startin alle, jonka ne ehkä tarvitsisivat Elitloppetin alla."