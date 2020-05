25 päivää Elitloppetiin: Elian Webin kuviot auki - Chief Orlandolla selvä peli

Elitloppetiin on valmistautumassa kaksi - kukaties useampikin - suomalaishevosta. Kilpailuun on vielä aikaa, mutta ohjastajakuvion tekee mielenkiintoiseksi se, ettei samalla kuskilla voi nykysääntöjen mukaan olla kuin yksi ajokki koko kisassa.

Anu Leppänen

Katja Melkolla on hieno tilanne, kun Elian Webin kutsu Elitloppetiin on jo taskussa. Kysymysmerkkejäkin saattaa vielä löytyä kilpailuohjelman ja ohjastajan suhteen.

Elitloppetin säännöt muuttuivat viime kaudelle sellaisiksi, että kisaan osallistuvilla hevosilla on oma nimikkokuskinsa. Näin huippukuskit eivät esimerkiksi voi ajaa enää molemmissa karsinnoissa ja jatkaa sitten finaaliin päässeen rattailla, tai parhaassa tapauksessa valita kahdesta ajokista finaaliin. Nykysäännöillä sama kuski jatkaa hevosen rattailla maaliin asti.

Eilen kutsun saaneen Norjan Looking Superbin ohjastajaksi ilmoitettiin jo hevosta sen alku-uralla valmentanut Jomar Blekkan, vaikka ori kilpailee nyt Frode Hamrén valmennuksesta. Oriin suurimmat menestykset ovat tulleet ranskalaisen Jean-Michel Bazirén tallista. Jorma Kontio on ohjastanut Katja Melkon tallin ylpeyden Elian Webin mukaan Elitloppet-korteille, mutta voi olla, että Kontio joutuu valintatilanteeseen ennen ilmoittautumista 31. toukokuuta kisaan. Hän ohjastaa nimittäin myös ensi keskiviikon Elitloppet-testissä Meadow Roadin lähdössä ainakin ennakkotietojen mukaan Un Etoile Garia, joka on Timo Nurmoksen tallin ehdokas kevään vauhtijuhlaan.

"Ei olla keskusteltu mitään kuskikuvioista", Katja Melkko kertoo.

"Yleensä tällaiset asiat ratkeavat ihan itsestään. En usko, että ohjastajan löytäminen missään tapauksessa olisi mikään ongelma Elian Webille Elitloppetiin."

Toisen suomalaishevosen Chief Orlandon kuski sen sijaan on sovittu, vaikka hänelläkin voisi olla muitakin ehdokkaita kisaan. Rikard N Skoglund on ohjastanut oriin kaksi kevään Ruotsin starttia ja jatkaa isossa kisassakin.

"Sillä puheella me kuski Chiefille aikanaan kysyttiin, että hän myös jatkaa siellä", Pia Huusari kertoo.

"Minä en haluaisi kuskeja vaihdella, ja onneksi ei kai tarvitsekaan. Kisaan on vielä aikaa, eikä tiedä, mitä kaikkea ehtii käydä, mutta nyt hevonen on oikein hyvällä mielin ja se on paikkansa lunastanut."

Rikard N Skoglund, 30, taistelee tällä hetkellä Ruotsin ajajaliigan kärkipaikasta Ulf Ohlssonin kanssa. Jälkimmäisellä on tällä kaudella 93 voittoa, Skoglundilla 91. Seuraavina ovat 67 tikulla Örjan Kihlström ja Jorma Kontio. Skoglundilla voisi olla Elitloppetiin riittävä hevonen myös Jerry Riordanin valmentamassa Zarenne Fasissa, joka starttaa ensi lauantaina Åbyn 250000 kruunun ykköspalkinnon viisivuotislähdössä.

"Kyllä minä ajan Chief Orlandolla, näin on sovittu", Skoglund vastaa.

"Olen ensimmäistä kertaa mukana Elitloppetissa, ja on kunnia olla siellä Chief Orlandon rattailla. Hevonen on ollut äärettömän hieno kummassakin ajamassani startissa, ja enää toivon vain hyvää lähtörataa sitten kun aika koittaa. Ja tietenkin että hevonen pysyy samanlaisessa iskussa, mutta sille kuuluu kai oikein hyvää?"

Jatko-ohjelman suhteenkin Elian Webillä on kysymyksiä ja Chief Orlandolla jokseenkin selvä suunnitelma.

"Elian olisi tervetullut ilmeisesti Copenhagen Cupiin 17.5. Näin Charlottenlundin Klaus Koch ainakin soitteli, mutta Tanskassahan on hieman epäselvää, saako raveja järjestää. Ensin sai, ilman yleisöä, mutta sitten ei saanutkaan. Tämän pitäisi kai ratketa ihan pian. On siinä muitakin starttivaihtoehtoja, eikä Elian välttämättä starttia kaipaakaan."

Pia Huusarikaan ei ajattele, että startin saaminen Chief Orlandolle olisi välttämättömyys ennen isoa kisaa.

"Se voisi ihan hyvin olla starttaamattakin tässä välissä, mutta tässä kohtaa alustava suunnitelma on, että ori juoksisi Mantorpin 2640 metrin kultadivisioonassa 16.5. Voi sen startin alle ajaakin, mutta mieluummin silloin jollain muulla matkalla kuin maililla."

Pinja Iltanen

Pia Huusari ja Chief Orlando.