Päivän ravit: Hannu Torvinen ja liuta suomalaisia Skellefteån illassa

Terhi Piispa-Helisten

Hannu Torvinen on Skellefteån illan 64-ravien ahkerimpia kuskeja kuudella ohjastettavalla. Ruotsin ajajaliigan kärjessä taisteleva Rikard N Skoglund esimerkiksi ajaa myös kuutta.

Skellefteån raveissa on myös paljon muuta suomalaisväriä. Torvinen ajaa kolmella Mika Haapakankaan valmennettavalla. Näiden joukossa on mm. Reima Kuislan omistama Everest de Ginai. Petteri Joen valmennettavia Torvisen ajokeissa on yksi, samoin Petri Salmelan ja Nicklas Westerholmin.

Apropå Torvinen, on mielenkiintoista seurata, saako hän sanktioita Ruotsin raviurheilun keskusjärjestöltä, jos ja kun hän jää pois Åbystä lauantaina ohjastamasta Alessandro Gocciadoron hevosia.

Skellefteån open strech -radalla on torstai-iltana kilpailemassa hyvin laaja joukkue suomalaisia hevosihmisiä ja hevosiakin.

Skellefteån Ruotsin illan pääravit alkavat Suomen aikaa 19.20. Pääpeli T64 menee kiinni 20.30. TotoTV:n asiantuntijalähetys alkaa seitsemältä.

Lounasravit Ruotsissa ajetaan Halmstadissa. Hanna Lähdekorpi, Peter Ingves ja Veijo Heiskanen kilpailevat raveissa kukin yhdellä hevosella. Halmstadissa ajetaan kahdeksan lähtöä.

Lounasravit Halmstadissa alkavat kello 13.20.

Päivän ajoja ovat myös Australian Kilmoren 10.30 alkavat kahdeksan lähdön kisat: viisi peitsarilähtöä ja kolme ravia. Illan kakkosravit Ruotsissa ajetaan Bollnäsissa. Siellä ns. breddlopp-raveissa on vähän ammattilaisia ja näin ollen myös melko vähänlaisesti suomalaisväriä. Norjan Bergenissä ajetaan ravia jo alkuillasta kello 17.20 alkaen.

Kaikki mainitut päivän ravit ovat nähtävissä TotoTV:n nettilähetyksissä.