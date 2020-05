Päivän ravit: Solvallassa kuhisee jo päivällä

Anu Leppänen

Veijo Heiskanen on Kalmarin illan jackpotravien suomalaisisäntä.

Solvallan pääpelissä suurimman suomalaishuomion saavat Katja Melkon valmentamta Jorma Kontion ajokit Galileo AM ja Galileo Journey, Hannu-Pekka Korven Quickatore sekä Marko Korven (Hannu-Pekan serkku) valmennustallin Gala Journey. Iikka Nurmoselta tulessa ovat Gizelle Nyx ja Amazing Warrior. Jälkimmäinen on ehkä 65-pelin käytetyin varma. Kaikkiaan Solvallassa on suomalaisvauhtia joka lähdössä, jos Suomessa asuva norjalainen Kenneth Danielsen lasketaan suomalaiseksi iltapäivän päätöslähdössä First Wildinsa rattailla. Tammansa on ainakin ehtaa suomalaista kasvatustyötä.

Solvallan lounasravit alkavat kello 13.20. Pääpeli T65 sulkeutuu 13.45.

Illan Kalmariin tuli tosiaan torstai-illalta 64-jackpot, 136884 euroa. Näin täysosuma voisi olla jopa 600000 euron arvoinen. Suomalaishahmot ovat tosiaan Veijo Heiskasen valmennettavat Kurri Jari Boko kolmevuotislähdössä Peter Ingvesin ohjastamana ja Zizou Päivän Duon avauskohteessa isännän itsensä ajamana.

Kalmarin 64-ravit alkavat 19.20 - pääpeli menee kiinni kello 20.30. TotoTV:n asiantuntijalähetys TotoTALK alkaa seitsemältä.

Alkuillasta ajetaan Norjassa Opland-Birin ravit 17.20 alkaen. Aamupäivällä Sheppartonissa Australiassa ajetaan hevoskisat: seitsemän peitsarilähtöä ja yksi ravilähtö. Illan kakkosravit Ruotsissa ovat Gävlen ravit, joissa nähdään myös suomalaista hevososaamista, mm. Juha Utala tallinsa Flexible Journeyllä.

Gävlen ravit starttaavat jo 18.45, mutta peli raveihin alkaa 19.30 kolmannesta lähdöstä T5-avauskohteesta. Kaikki mainitut kisat näkyvät TotoTV:llä.