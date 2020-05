Päivän ravit: Kontio jackpot-75:n avainasemassa

Anu Leppänen

Edelleen ja lauantainkin 75-jackpotkierroksella Åbyssä aivan terävimmällä huipulla: Jorma Kontio.

Lauantain ravit huipentuvat itsestäänselvästi Ruotsin Åbyyn. On 75-jättipotti, saumaa jopa kahdeksan miljoonan euron voittoon, on Kungapokalenia ja Drottningpokalenia nelivuotiaille ravureille isosta rahasta sukupuolen mukaan. On näytönpaikkaa Elitloppetiin. Ja kaiken keskellä ohjastaa Jorma Kontio, 67, jonka ajokeista Drottningpokalenin Ganga Bae on päivän pankkiehdokkaita ja moni muukin lähellä menestyä.

Åbyn ravit alkavat 15.45 - jackpotpeli 75 sulkeutuu 17.20. TotoTV:n ja mm. antenniverkon kanavan 26 Maaseudun Tulevaisuuden kustantama studiolähetys starttaa kello 16.15.

Lauantaina Ruotsissa ravataan myös Lindesbergissä ja Solängetissä. Norjassa kisataan Sörlandetissa.

Lindesbergin peli alkaa jo 12.10 - muut ajot 75-raveja lukuunottamatta ovat iltaraveja. Lisäksi USA:n Floridan Gulfstream Parkista välitetään illalla laukkakisat TotoTV:llä.