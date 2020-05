Lexus Dreamista hurjia hiittihuhuja – ”Jaa, meidän kellot ei tiedä mitään”

Terhi Piispa-Helisten

Markku Nieminen epäilee, että Hannu Torvisella on Lexus Dreamilla keskiviikkona vain huonoja taktisia vaihtoehtoja tarjolla.

Lexus Dream hakee paikkaa Elitloppetiin tämän keskiviikon karsinnoissa. Kuutosrata auton takana laski osakkeita tuntuvasti, mutta toisaalta viime torstain hiitistä kantautui Ravinetin toimitukseen asti kovia kehuja.

”Jaa, meidän kellot ei tiedä mitään”, Markku Nieminen naurahtaa.

”Mutta ihan hyvin se torstaina meni. Ei tietysti kymppiä, mutta ei tarvinnutkaan.”

”Ihan kilpailukunnossa Lexus Dream on, mutta kyllähän huominen meni pilalle lähtöpaikan takia. Kaikki parhaat hevoset on sisäpuolella, ja kuskilla ei ole kuin huonoja vaihtoehtoja. Jos ajat eteenpäin kuolemanpaikalle, et pärjää, ja jos pakitat taakse, et pärjää. Se on nyt puhtaasti tuurista kiinni”, Nieminen näkee.

Muutenkin Lexus Dreamin alkukesä meni koronatauon takia hankalaksi. Sillä ei ole suoraa paikkaa Suur-Hollolan välieriin, koska sillä ei ole yhtään täyttä matkaa tänä vuonna ajettuna. Siksi pitäisi ajaa sellainen 4.6. mennessä – tai ajaa 11.6. alkuerät.

”Sekin täytyy ottaa huomioon, kun miettii, miten keskiviikon jälkeen jatketaan. Ellei se mene huomenna 08,5 – silloin kaikki on tietysti helppoa”, Nieminen virnistää.

Tallin edustus Elitloppet-raveissa uhkaa jäädä yhden kortin varaan.

”Willow Pridella ajetaan varmaan tammalähtö, sen pitäisi päästä siihen pisteillä mukaan. Varmaan tulee vielä vähän kovempi lähtö kuin viimeksi, mutta mailin matka toisaalta suosii”, Markku Nieminen näkee.

”Olin viime starttiin ihan tyytyväinen. Jos matkalla olisi saanut rauhoittaa yhtään vauhtia, olisi ollut pykälän tai kaksi korkeammalla (kuin neljäs). Voittajalle ei olisi voinut millään juoksulla mitään, se oli valtavan hyvä.”

”4-vuotiaita Solvallaan ei lähde, kun Stakes ajetaan tällä tietoa heti maanantaina”, Nieminen lisää.