Hippos tulkitsee: yli 70-vuotiaan eristys vapaaehtoinen - Ruotsista tullessa joudutaan karanteeniin

Ravikilpailut ovat alkamaisillaan ja kuun lopussa Ruotsiin on lisäksi mahdollisuus mennä kilpailemaan Elitloppetissa. Hippoksen tulkinnat karanteenisäädöksistä kiinnostavat siis raviurheilijoita monelta kantilta. Ohjeistus kilpailujen turvalliseen läpiviemiseenkin on tulossa MMM:stä tänään.

Juhani Länsiluoto

Pekka Korpi , 70, saa Hippoksen tulkinnan mukaan itse päättää, osallistuuko ravikilpailuihin eli "Kultasormi" on vapaa ohjastamaan esimerkiksi Mascate Matchia.

Elitloppetiin kilpailemaan lähteviä kiinnostaa tietenkin muun muassa odottaako kotiin palatessa kahden viikon karanteeni?

"Näin nykyistä hallituksen ohjeistusta tulkitsemme Hippoksessa", toimitusjohtaja Vesa Mäkinen kertoo tiistaina iltapäivällä.

"Ulkomilta palaajan karanteenissa saa tehdä välttämättömimmät asiat, kuten käydä kaupassa tai töissä. Tulkitsemme, että työ on yksi fyysinen paikka. Jos raviurheilija menisi karanteenin aikana raviradalle töihin, hän saisi käydä sillä radalla uudestaan tuona aikana, mutta ei muilla kilpailupaikoilla. Töihin ja takaisin saa karanteenissakin kulkea."

Entä 70 vuotta täyttäneet raviurheilijat, kuten Pekka Korpi, joka täytti tuon merkkipaalun loppuvuodesta? Saavatko he kilpailla vai estääkö riskiryhmien karanteeni sen?

"Riskiryhmien karanteeni on vapaaehtoinen eli esimerkiksi Korpi saa kilpailla, jos niin haluaa."

Näin esimerkiksi Pekka Korpi voisi mennä ajamaan Solvallan Elitloppet-viikonlopulle, mutta joutuisi karanteeniin palatessaan ulkomailta. Hän voisi ajaa esimerkiksi vielä karanteenissakin 1.6. "töissäkäyden" Kuopio Stakesissa Mascate Matchia, mutta ei sen jälkeen voisi vierailla kahteen viikkoon muilla raviradoilla. Näin karanteenisäännöksiä tällä hetkellä tulkitaan.

"Aion kyllä ajaa kilpaa, jos se on sallittua", kertoo Pekka Korpi.

"Ei sillä, että se mikään kynnyskysymys olisi. Meidän hevosille löytyy varmasti muitakin kuskeja, mutta en nyt vielä näe syytä täysin väistyä kilpakärryiltä, kun työkunto on ihan hyvä. Mascate Matchilla on kuunvaihteessa mahdollisia kisoja Elitloppetin Nelivuotistammaeliitti ja Kuopio Stakes. Ne ovat peräkkäisinä päivinä eli jos kumpikin kilpaillaan, pitää valita. Jos kumpikin on vaihtoehtona, valitsen kyllä Kuopio Stakesin. Eli tällä hetkellä suunnitelma on kilpailla Kuopiossa kuun alussa."

Mitä kuuluu "Massille" ja mikä on suunnitelma nelivuotiskauden jälkeen?

"Mascate Match voi hyvin ja on treenannut normaalisti. Se tuntuu hyvältä, ja voihan olla, että se on vielä kehittynyt viime kaudesta. Nelivuotiskauden lopussa tamma huutokaupataan raviliigan sääntöjen mukaan, ja sen jälkeisestä jatkosta en ole puhunut sanaakaan kenenkään kanssa. Siinä on varmaan riskinä, että tamma siirtyy muualle. Jos se ei jatka kilpailemista, on se miinusta meidän tallillemme, mutta myös koko raviurheilulle."

Entä milloin tiedämme, millä ehdoilla toukokussa ja kesäkuussakin saa raveja Suomessa järjestää, Vesa Mäkinen?

"Maa- ja metsatalousministeriön ohjeet ravien järjestämisestä turvallisesti ja vastuullisesti ovat tulossa meille Hippokseen lupausten mukaisesti vielä tänään tiistaina jossain vaiheessa. Näin yhden version jo viime sunnuntaina, mutta lopullinen teksti on luvattu tänään - kellonaikaa ei sanottu."

Anu Leppänen

