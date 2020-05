Viikon vieras: ”En olisi arvannut, että tämä voi olla näin mukavaa”

Elina Pakkanen

Boulder Luke, Jani ja Jenni Oinonen sekä Ithinkiama Genius ovat tyytyväisiä oloonsa Sisun valmennuskeskuksessa.

Ensimmäisen kerran Jani Oinonen lähti hevosineen Ruotsiin vuodenvaihteessa ja oli siellä helmikuun puoleenväliin saakka.

”Kun palattiin kotiin, suunniteltiin vaimon kanssa, että olisi kiva tulla ensi talvena uudestaan”, Jani Oinonen aloittaa.

Suunnitelmat kuitenkin aikaistuivat, kun Roni Paldan tarvitsi tilapäisapua Sisun valmennuskeskuksesta vuokraamaansa talliin. Hän oli tutustunut Oinosiin näiden edellisellä Ruotsin turneella ja lähestyi Jania, joka sai asiansa järjestymään Suomessa niin, että pystyi lähtemään uuteen reissuun reilu kuukausi sitten.

”Tytär käy lukiota kotoa käsin ja hoitaa kotitallin meidän ollessamme täällä. Siellä on 6 hevosta, joista 4 on ajohevosia. Kaverini Ilpo Vartiainen käy ajamassa ne. Kun vielä työnantajalle kävi tällainen järjestely, ollaan täällä vähän kuin työkomennuksella.”

”Hyvin ollaan viihdytty. Treenipaikat on hyvät, ja hevostenkin on täällä hyvä olla. Kovasti ollaan edelleen sitä mieltä, että olisi hienoa tulla ensi talvena uudestaan”, Jani haaveilee.

”Kuunvaihteessa täytyy palata töiden takia Suomeen – ja muutenkin. Meillä on pieni maapaikka, ja tehdään omat heinät itse. Muutakin puuhaa lumen alta näin keväällä paljastuu.”

Siviilissä Jani Oinonen ajaa puuautoa. Kotona oltaessa tallia pyörittää vaimo Jenni.

Vaikka Heppa-järjestelmässä Jani Oinosella näkyy valmennushistoriaa vasta vuodesta 2015 lähtien, talli Oinosilla on ollut vuodesta 2011.

”Alkuun hevoset oli Ilpo Vartiaisen nimissä, kun minulla ei ollut vielä lisenssiä”, Jani Oinonen perustelee.

Kaverit ja vaimo olivat ”syyllisiä”, että talli tuli ylipäänsä laitettua.

” En olisi arvannut, että tämä voi olla näin mukavaa”, Oinonen huokaa.

”Vaimolla oli kokemusta hevosista, muttei ravipuolelta. Itse en tiennyt valmentamisesta yhtään mitään, mutta olen koittanut imuroida tietoa ja pitää silmät ja korvat auki. Ja opiskelua tämä on vieläkin.”

”Tyytyväinen täytyy olla, että ollaan näinkin hyvin pärjätty, mutta toiveissa on tietysti saada vielä se oikeinkin hyvä hevonen.”

Yhteensä Oinosilla on tällä hetkellä 9 hevosta. Ilpo Vartiainen on mukana kahdessa, loput ovat omia.

”Enimmillään oli 12:kin, mutta sitten vähennettiin. Kolme starttitammaa myytiin, ja yksi siitostamma laitettiin pois”, Jani Oinonen kertoo.

Starttihevosia on viisi. Niistä kolme on mukana Ruotsissa – kotiin jäi yksi, joka ei tuntunut tarpeeksi hyvältä, ja yksi suomenhevonen. Lisäksi kotona on kaksi 2-vuotiasta ja kaksi 1-vuotiasta.

Ruotsissa hevosia on mukana kolme: Frode Sisu, Itinkima Genius sekä tallin lippulaiva Boulder Luke. Se starttaa tänä iltana Eskilstunassa.

”Siinä ei ole ollut nyt ensimmäiseen starttiin ihan samanlaista painetta kuin parhaimmillaan talvella, mutta toiseen se oli jo ihan hyvä. Tänään on hyvä paikka, ja ollaan toiveikkain mielin.”

”Färjestadista Boulder Luke joutui jäämään viimeksi pois autorikon takia. Matka katkesi Örebrohon”, Jani mainitsee.

”Ithinkima Genius voitti viimeksi Solvallassa. Kovaa piti mennä breddlopp-raveissakin, täysi matka 13,5. Täällä on kaikki lähdöt tähän aikaan vuodesta jo kovia.”

”Frode Sisulla ei ole päästy vielä kuin laukkaa, mutta sekin tuntuu siltä, että pärjää heti kun vaan ravaa. Täytyy vielä joku pistelähtö koittaa ajaa”, Jani Oinonen suunnittelee.

Uutisen Suomen ravien käynnistymisestä hän otti ilolla vastaan.

”Tosi hieno homma. Täytyy vaan toivoa, että osataan hoitaa hommat niin hyvin, ettei käy niin kuin Tanskassa."

Roni Paldanin hevosia oli Oinosen vastuulla alun perin kuusi. Määrä kasvoi kahdella, kun Paldan tuli sunnuntaina itse Ruotsiin kaksi hevosta mukanaan.