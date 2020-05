Earl Simon sai kutsun valmentajan kotimaahan

Terhi Piispa-Helisten

Täältä tullaan! Ruotsalaisen Ranskassa vaikuttavan ravivalmentajan Jarmo Niskasen tallin ori Earl Simon on tulossa "koutsinsa" kotimaan ravien ylpeyteen Elitloppetiin..

Earl Simon loisti Caenissa, missä avattiin Ranskan ravien huippulähtöjen kausi uudestaan. Ori paineli 2450 metriä tasoitusajossa kilometriaikaan 11,0. Ranskan tulokset toki eivät ole aivan vertailukelpoisia pohjoismaisiin, sillä ensinkin Caenin rata on 1954 metrin mittainen, ja toiseksi Ranskassa radan pituus lasketaan sisäradan valjakon keskikohdasta ja muualla maailmassa taas radan sisäreunasta. Kuitenkin Earl Simonin tulos ja esitys olivat huimat. Niskasen ori oli nopein sekä alussa että lopussa, ja se tosiaankin kaappasi 49500 euron ykköspalkinnon kyselemättä lupaa.

Toinen Elitloppet-aktuelli hevonen Cleangame Jean-Michel Baziren tallista oli suuri suosikki. Ruuna kiri lujaa vaikean juoksun jälkeen, mutta laukka keskellä lähtöä pudotti sen kärkisijoilta. Hevosen vireessä ei ollut suurempaa vikaa, mutta laukka aiheuttaa kysymyksiä, eikä Bazire ole ennen tätäkään ollut varma motivaatiosta lähteä Pohjoismaihin tällä hevosella.

Earl Simonin valmentaja Niskanen sen sijaan on kertonut, että kutsu olisi kunnia-asia. Earl Simon on suosittu siitosori, ja toukokuu on kiireisintä sesonkia, mutta Niskanen on luvannut oriin lähtevän matkaan, jos järjestelyt saadaan sujumaan. Solvallan urheilujohtaja Anders Malmrot esitti eilisen sankarille tänään kutsun, ja ilmeisesti suunnitelmat olivat loksahtaneet kohdilleen matkustamisen ja siitostyön suhteen, sillä Niskanen vastasi kyllä.

"Hienoa, että saamme olla mukana, ja hevonenkin tuntuu vain parantavan", Niskanen muun muassa kommentoi ATG:n livelähetyksessä.

Elitloppetiin 2020 kutsutut 11 hevosta:

Vivid Wise As, Italia

Elian Web, Suomi

Chief Orlando, Suomi

Attraversiamo, Ruotsi

Tae Kwon Deo, Ruotsi

Missle Hill, Ruotsi

Looking Superb, Norja

Makethemark, Ruotsi

Cokstile, Italia

Sorbet, Ruotsi

Earl Simon, Ranska