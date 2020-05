Ravit voivat sittenkin alkaa – kesäkuulle lisäpäiviä myös pohjoiseen

Anu Leppänen

Rovaniemellä järjestetään ylimääräiset ravit 6. kesäkuuta.

Ilta-Sanomat uutisoi torstaina Lounais-Suomen poliisin tehneen poliisihallitukselle selvityspyynnön, voidaanko raveja nykyisten koronarajoitusten ollessa voimassa järjestää.

Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Vesa Mäkinen ei ollut asiasta huolissaan.

Vesa Mäkinen: ”Kyse on rikkinäisestä puhelimesta”

Huojentava vahvistus asialle saatiin vielä samana iltana.

”Suomen Hippos on saanut hetki sitten Poliisihallitukselta vahvistuksen, että maa- ja metsätalousministeriön ohjeistuksen mukaiset poikkeusoloihin valmistelevat ravikilpailut voidaan järjestää toukokuussa suunnitellusti. Vahvistuksessa todetaan, että maa- ja metsätalousministeriö on antanut tätä varten erinomaiset suositukset, joilla turvallisuudesta voidaan huolehtia. Lisäksi Hippos on osaltaan antanut tarkentavaa ohjeistusta. Poliisihallitus toteaa myös, että vaikuttaa siltä, että alan itsesääntely toimii ja tämä toiminta on huolellista”, Suomen Hippos kertoi Facebook-sivuillaan.

Perjantaiaamun kokouksessaan Suomen Hippoksen hallitus päätti kuudesta palkintotasoltaan ja toimintatueltaan arkiprofiilipäivän mukaisesta lisäravipäivästä kesäkuun alkupuoliskolle. Nyt niistä pääsi osalliseksi myös vaille toukokuun ”poikkeusoloraveja” jäänyt Pohjois-Suomi:

2.6. Oulu

4.6. Mikkeli

6.6. Rovaniemi

8.6. Vermo

10.6. Kaustinen

15.6. Kouvola

Lisämuutoksina ravikalenteriin Härmän vanhalta radalta 31.5. peruttu kilpailupäivä ajetaan 1.6. PowerParkin radalla ja Kokemäen kesäradalta vapautuva 21.6. kilpailupäivä Porin raviradalla.