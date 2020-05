Kuvakooste kevään varsoista osa 5: "Ihanaa, maitobaari on taas auki!"

Lukijan kuva / Merja Mäkipää

Eturinteen Karoni eli tutummin Karo nautiskelee varsan herkusta. Eturinteen Helmi varsoi vapunaattona oriista Hermanni Totki Kasvattaja on Merja Mäkipää.

MT ja Ravinetti julkaisevat koosteen kevään varsoista kerran viikossa.

Kuvan kanssa tarvitaan seuraavat tiedot: tamman nimi, varsan nimi (kutsuma- ja koko nimi) sekä isäori. Ilmoita myös hevosen omistajan tiedot: nimi, puhelinnumero ja paikkakunta. Erikseen tarvitaan myös kuvaajan nimi.

Jos haluat sähköpostiin kertoa lyhyesti jotain varsasta tai sen syntymästä, niitä voidaan lisätä juttua piristämään. Vanhempien ja suvun meriiteillä ei nyt ole merkitystä. Pääasia on kuvilla ja perustiedoilla.

Lukijan kuva / Jaakko Santala

Mallory varsoi vappuaattona Hankasalmella Sunrise Loverista Iitan, jolle kaavaillaan viralliseksi nimeksi Ghost Love Score. "Iitan oma emä menehtyi kaksi vuorokautta varsomisesta. Contessa on toinen tamma, joka hyväksyi orpovarsan omakseen", kertoo kasvattaja Jaakko Santala.

Lukijan kuva / Arja Pirttilahti

"Päivän Jokeri on hyvin samanlainen kuin isänsä Päivän Pokeri, rohkea ja vähän ilkikurinen, siksi emällä Sindin-Salamalla on kova työ sen opettamisessa" kuuluu kommentti kuvaan. Jokeri syntyi 17.4. Kauhavalla. Myös isäori on Sauli Pirttisen ja Arja Talvilahden oma kasvatti.

Lukijan kuva / Riina Reiklä

28.3. syntyi tammavarsa Astrid Wania Riina Rekilälle Hämeenkyröön. Emä on Panderosa ja isä E L Titan.

Lukijan kuva / Janne Herttuainen

"Vintiövarsa" So Special syntyi 25. huhtikuuta Mikkelissä. Sen emä on Game of illusion eli Iita ja isä So Perfect. Kasvattajat ovat Sini Kojo ja Janne Herttuainen.

Lukijan kuva / Liisa Savo

Neville de Veluwe edustaa molempien vanhempiensa puolelta Lars Ingman Oy:n kasvatusta. Tamman emä on Harmi eli Hermione de Veluwe ja isä Brad de Veluwe. Kuva on otettu Ordenojan oriasemalla Pöytyällä.

Lukijan kuva / Leena Maikola

Garcia Rose eli Klaara tuumailee, miltä maailma näyttää eri suunnalla kuin missä emä Barbera kulkee. Tammavarsan isä on Knows Nothing ja sen on kasvattanut Leena Maikola Raumalta.

Lukijan kuva / Sanna Pahnila

Milijan Viikatteen iskokoinen orivarsa syntyi 6. toukokuuta Vaelluksesta. Varsa sai nimekseen Pentan Vilahdus ja sitä kutsutaan Väiskiksi. Omistajat ovat: Sanna Pahnila ja Juuso ja Teemu Vidgren Vieremältä.

Lukijan kuva / Mari Kahilakoski

25.4. syntynyt Prosecco joutui härityksi kesken ruokatunnin, kuvaa tilannetta Heidi Stable -kimpan edustaja Mari Kahilakoski. Emä on Heidi Ale ja isä RC Royalty. Tamma ja varsa asuvat Lappajärvellä.

Lukijan kuva / Anniina Neuvonen

Täältä tullaan elämä! 6.5. syntynyt Iita ei ole vielä löytänyt virallista nimeä, mutta vauhtia on Katariina Neuvosen viestin mukaan piisannut alusta asti. Tamman emä on R.R.Rosmariini ja isä Sipori. Omistajat ovat Harri Neuvonen ja Keijo Heikkinen Mikkelistä.