Joensuussa ravattiin poikkeusjärjestelyin – niin vain kysyttiin raviselostaja Lauri Hyvöseltäkin nimi ja tehtävä ennen kuin portti ravialueelle aukesi

Lari Lievonen

Kolmannen lähdön voitti Sly Queen, jota ohjasti Jukka Torvinen.

Tuskin kukaan kaipasi maanantaina Joensuun raveissa kukituksia tai voittajahaastatteluita, raviväki iloitsi, että ravit saatiin ylipäätään järjestää.

"Tätä on odotettu pitkään. ravialueella näkyi tänään vain iloisia ja hymyileviä kasvoja", hehkutti Joensuun raviradan hallituksen jäsen ja raviselostaja Lauri Hyvönen tunnelmia ennen raveja.

Ravialueelle pääsy oli tarkoin rajattu vain kilpailevien hevosten ohjastajiin, valmentajiin, hoitajiin ja hevosautojen kuljettajiin sekä toimihenkilöihin ja mediaan. Kulku ei ollut vapaata, vaan toimihenkilöt seurailivat valppaana kulkijoita ja porteilla oli nimilistat muun muassa toimihenkilöistä ja median edustajista.

Hyvönen on tuttu kasvo ja ääni Joensuun raviradalla, mutta niin vain kysyttiin häneltäkin nimi ja tehtävä ennen kuin portti aukesi.

Raviradan kilpailusihteeri Matti Kervinen kertoi, että järjestelyistä vastasi noin 30 toimihenkilöä. "Vapaaehtoisia oli hyvin tarjolla." Normaalisti ravi-iltaan pitää saada 60–70 toimihenkilöä paikalle, kun kaikki palvelut ovat tarjolla, kuten esimerkiksi totopelaaminen ja ravintola. Nyt evästä sai käydä ostamassa mukaan.

"Odotin kyllä, että pakollisen tauon jälkeen hevosia olisi ollut tulossa enemmänkin." Joensuussa ravattiin 10 lähtöä ja jokaisessa lähdössä sai olla korkeintaan 10 hevosta.

Ohjastajat Jukka Torvinen ja Santtu Raitala ehtivät vaihtaa turvavälin mitan päästä kuulumisia lähtöjen välissä. Molemmat miehet olivat hyvällä fiiliksellä ja kehuivat sekä keliä että rataa.

"Harvemmin tulee käytyä Joensuussa ajamassa", he totesivat.

"Tauon aikana on tullut levättyä. Ohjastajan arki on muuten todella kiireistä, raveja on ympäri vuoden joka päivä, vain kahtena päivänä vuodessa ei raveja normaalitilanteessa järjestetä", Raitala ja Torvinen kertoivat.

Torvinen ohjasti neljässä lähdössä illan aikana, joista kahdessa tuli voitto. Kolmannen tammalähdön voittaja Sly Queen oli iloinen yllättäjä.

"Voittaminen on aina mukavaa, erityisen mukavaa se on silloin, kun voitto tulee vähän yllätyksenä kaikille."

4-vuotias tamma on ehtinyt olla Petra Kivimaan valmennuksessa Pihtiputaalla vasta 1,5 kuukautta. "Emmin pitkään tamman ilmoittamista, mutta päädyin kuitenkin ilmoittamaan sen. Oli sellainen tunne, että kyllä se kulkee."

Kun hevonen tosiaan voitti MT:n nimikkolähdön 2140 metrin tasoitusajon ajalla 18,6 oli se aikamoinen yllätys Kivimaalle. "Olin alun perin hankkimassa suomenhevosruunaa, mutta sen sijaan tulikin tämä tamma."

Kivimaalla on 6 hevosen talli Pihtiputaalla, Sly Queen on ainoa lämminverinen. Sen tallikavereina asuu suomenhevonen ja islanninhevosia.

"Tämä oli hevosen toinen startti tälle vuodelle ja ensimmäinen minun valmennuksessa. Maisemanvaihdos teki sille varmasti hyvää."

Raviohjastajan arki on hektistä, tauon aikana Jukka Torvinen kertoi levänneensä.