12 päivää Elitloppetiin: Propulsion vielä mahdollinen Elitloppetiin - Lexus Dreamkin listalla

Elitloppetiin on vielä vajaat kaksi viikkoa aikaa, ja tilanne elää. Solvallan sportchef Anders Malmrot on kutsunut kisaan 11 hevosta. Yksi saa paikan ensi lauantain Gävlen Vägen Till Elitloppet -kultadivisioonasta. Loput neljä nimeä ovat ilmassa.

Antti Savolainen

Propulsion ja hoitajansa Ellinor Wennebring ovat yhä mahdollisia Elitloppetiin, vaikka ori ei ole kilpaillut sitten Prix d'Ameriquen tammikuun lopussa.

Tällä hetkellä kuumin nimi jäljellä oleville neljälle paikalle on Propulsion. Daniel Redénin valmennettava on osallistunut neljänä perättäisenä vuonna kisaan sijoituksin 4-2-2-4. Kakkosissa on jäänyt jossiteltavaa, ja moni soisi oriin uran kruunuksi Elitloppet-voiton. On selvää, että jos valmentaja ilmoittaa hevosensa olevan valmiin, sille löytyy paikka, mutta onko oriin huippukunto neljän kuukauden tauolta realismiä?

Loppujen paikkojen "hakijoiden" lista on pitkä, ja paikkoja on siis vain 3-5 enää jaettavana, riippuen vastaanottaako Gävlen voittaja kutsun ja onko Propulsion tulossa? Ainahan Gävlen voittaja ei ole lähtenyt mukaan, sillä kahdeksan päivän starttiväli on tällaisessa tapauksessa lyhyehkö. Esimerkiksi Jarno Kauhanen ei Suomesta vastaanottanut paikkaa, vaikka Workout Wonder Gävlessä ykköseksi lensikin 2017.

"Redén on kertonut Propulsionin treenaavan niin hyvin, ettei osallistuminen ole poissuljettua", Anders Malmrot sanoo.

"Kuitenkin hän on halunnut odottaa aivan loppuun saakka, että hän saa oriin valmentautumisesta sellaisen viestin, jonka haluaakin. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen lauantain Gävleä ei ole tulossa uusia kutsuja. Lexus Dream on yksi nimistä, joita on toistakymmentä, joista loput paikat valitaan. Ruuna todisti nopeutensa Solvallassa, ja se varmaan parantaa. Ehkä kuskin olisi pitänyt ajaa lujempaa matkalla siinä kisassa. Alku oli joka tapauksessa hyvä, mutta aika monella on vastaavia näyttöjä, joten ei voi luvata, että Markku Niemisen valmennettava saisi paikan. Mutta se on mahdollista."