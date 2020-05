Vermo rukkaa kalenteriaan: SM:lle ja Tammaderbylle uudet ajankohdat

Ville Toivonen

Jonesy ja Tuomas Korvenoja voittivat kuraisena Derby-päivänä 2016 ajetun Suomen Mestaruuden. SM 2020 muuttaa pois derbyravien ohjelmasta myöhemmälle syksylle.

SM:n siirto tuntuu järkevältä, koska kotimaassa syntyneiltä huippuhevosilta jäisi muussa tapauksessa Finlandian vaihtumisen syksylle myötä mahdollisuus osallistua sekä siihen että SM:ään pois. Toinen merkittävä asia Vermossa syksyllä on Tammaderbyn profiilin nosto, kun se siirretään varsinaisen Derbyn päivälle. Arvid Åvallin Tammaderbyhän on kilpailtu jo pitkään viisivuotiailla. Näin tammat ovat saaneet mahdollisuuden osallistua varsinaiseen Derbyynkin. Pääpalkinto Åvallissa on tänä syksynä entinen, 30000 euroa.

”Tavoitteena on ajaa Suomen mestaruus lokakuun 75-päivänämme eli 17.10., mutta se täytyy vielä keskustella Hippoksen kanssa läpi", kommentoi Vermon kilpailupäällikkö Miika Lähdeniemi.

"SM on ollut perinteisesti Derby-päivän kisa, mutta kun Finlandia-Ajo ajetaan edeltävänä iltana, Suomen mestaruudelle on tänä vuonna sopivampi rako myöhemmin syksyllä.”

On myös mahdollista, että Derbyn yhteyteen saataisiin karsintoja Ruotsin 75-finaaleihin.

”Toukokuun Finlandia-päivänä oli tarkoitus ajaa myös Ruotsin STL-divisioonakarsinnat (Hopeadivisioona, Pronssidivisioona ja Klass I) Elitloppet-lauantaille. Jatkamme neuvottelua Svensk Travsportin kanssa siitä, olisiko karsinnat mahdollista ajaa syyskuun viikonloppuna. Niiden kohtalosta riippuu myös se, siirretäänkö vastaavasti Käpylä GP ajettavaksi jo syyskuussa. Liikkuvia osia on näinä aikoina paljon, mutta pääasia, että Finlandialle ja Tammaderbylle saatiin lukittua uudet ajankohdat.”

Anu Leppänen

Miika Lähdeniemi työpaikkansa edustalla.