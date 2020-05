Päivän ravit: Vermossa kovat suomenhevoset - ravistudio jatkaa iltaan asti

Tämän viikon viimeiset poikkeusoloravit ajetaan illalla Vermossa - vaikka raviurheilua tavallaan vasta harjoitellaan, on Vermossakin jo huippu-urheilua luvassa. TotoTV:llä ilta ei pääty siihen, vaan hommaa jatketaan Ruotsin myöhäisillan herkkupalan T86:n parissa.

Antti Savolainen

Polara ja Antti Tupamäki tavoittelevat illalla Vermossa paikkaa Solvallan Elitloppet-viikonlopulle.

Suomessa on siis taas raveja, joskin poikkeussäännöillä: yleisö ei pääse paikalle ja lähdöissä on korkeintaan 10 osallistujaa. Tämä siksi, että harjoitellaan ravien järjestämistä poikkeusolosuhteissa. Kesäkuun ensimmäisenä aloitetaan taas normaalikalenterin mukaisesti, mutta ilman yleisöä kuitenkin. Sitä ennen ajetaan kuitenkin ensi viikon maanantaista keskiviikkoon jälleen kolmet poikkeusoloravit eri puolilla maata eli Jyväskylässä, Seinäjoella ja Turussa.

Vermossa ravataan tänään, ja vaikka on poikkeusolosuhteet, on siis huippukisat, kuten on ollut jo kaksissa "ensimmäisissä" raveissa maanantaina Joensuussa ja eilen Lahdessa. Vermossa kylmäveriset varastavat päähuomion. Suomenhevosrodun kermaa kohtaa toisiaan Elitkampen-katasastukseksi järjestettävässä avoimessa lyhyessä ryhmässä ja toisaalta parhaat tammat kilpailevat A.V.Marttilan Tammasarjassa. Elitkampen-katsastuksessa ovat mukana mm. Solvallan kisan jo 2017 voittanut Polara ja viime vuoden Lahden kuninkuuskilvan kakkonen Välkyn Tuisku, sekä monta muuta kovaa nimeä.

Vermon ravit alkavat 18.07. Pääpeli T65 menee kiinni 19.15. TotoTV:n studiolähetys alkaa 18.30 ja jatkuu Åbyn ja Solvallan T86:n ratkeamiseen saakka 23:een.

Ruotsin illan ravit ajetaan siis Åbyssä ja Solvallassa, joissa tunnetusti on vakiona reipas suomalaisosallistuminen. Solvallassa kilpailevat tänään mm. Jorma Kontio, Mika Forss, Hannu-Pekka Korpi, Janne Korpi, Hannu Korpi, Tuomas Korvenoja, Kaj Widell, Juha Utala, Reijo Liljendahl, Petri Salmela ja Tomi Haapio. Åbyssä puolestaan nähdään Iina Aho, Henna Halme, Peter Ingves, Veijo Heiskanen ja Ville Karhulahti.

Solvallan ravit alkavat 19.15 Suomen aikaa - Åbyssä homma starttaa 19.27. Pääpeli T86 sulkeutuu 21.30.

Päivän muita hevoskilpailuja ovat mm. Australian Redcliffen kahdeksan peitsarilähdöän ajot (alkaen 10.19), Ranskan ravit Le Croise Larochessa 14.50 Suomen aikaa ja 17.27 Chartresissa, sekä Norjan Bjerken (pääkaupunki Oslon ravirata) ajot 17.20.

Kaikkea tätä hevos- tai raviurheilua voi seurata Veikkauksen TotoTV:llä.