Helatorstain ravit: Ruotsin tahtiin loppuviikko - Jägersron T64 jo iltapäivällä

Anu Leppänen

Iina Aho kilpailee isänsä Mikko Ahon valmentamalla Ediolla päivän pankkina Jägersron montéssa eli raviratsastuksessa. Kuva on raviratsastuksenkin pyhätöstä Vincennesistä Pariisista Divine Beji -hevosen kanssa.

Jägersron iltapäivän ravien pääpeli 64 sulkeutuu poikkeuksellisesti lähdöstä viisi kello 16. Suomalaisväriä on mm. päivän pankin Edion ratsaillaan Iina Aho hahmossa. T64:n eniten pelatuihin hevosiin lukeutuvaa ruunaa valmentaa Mikko Aho, eli ratsastajan isä. Suomalaiskuskeista kyseisissä Malmön raveissa kilpailevat myös Peter Ingves ja Ville Karhulahti.

Jägersron raveista tulee TotoTV:ltä asiantuntijalähetys kello 15-18.15.

Päivän muita raveja voi seurata mm. Australiasta jo aamupäivällä (alkaen 10.17 Suomen aikaa). Tosin Bendigon ajojen kahdeksasta lähdöstä vain kaksi on ravilähtöjä, loput peitsiä. Ranskan Longchampin laukat alkavat 12.10 ja Nantesin ravit 12.55. Bergsåkerin lounasravit Ruotsissa aloitetaan 13.20 ja illan Skellefteån kisat 19.30 (lähtö kolme, josta alkaa pelaaminen Suomeen eli T5). Molemmissa on on reilusti suomalaisväriä. Norjan Klosterskogenin 800 metrin mittaisen kaviouran ravit starttaavat 20.05.

Kaikkia mainittuja kisoja voi seurata TotoTV:n lähetyksistä.