Koronakaan ei pysäytä palkittua ponikasvattajaa – astutusmatkat Ruotsiin tehdään, vaikka se tuo karanteenin

Sanne Katainen

Erja Mattila palkittiin alkuvuodesta ensi kertaa annetulla tunnustuksella Vuoden B-ponikasvattajana. Hän kasvattaa russien lisäksi myös shetlanninponeja, jotka kilpailevat A-kategoriassa.

Ypäjäläisen Erja Mattilan matkat suuntautuvat joka kesä Ruotsiin, sillä poniorien spermaa ei saa siirtona. Ainoa poikkeus on Rautiaisten tallissa Kangasniemellä astuva Smedens Andiamo.

Kun russien kanta on pieni, on sukusiitosastekin korkea. Jos haluaa löytää järkeviä sukuyhdistelmiä, on nähtävä vaivaa.

Edessä on siis koronakeväänäkin reissu Ruotsiin, vaikka se tarkoittaa normaalia enemmän ennakkojärjestelyjä ja karanteenia kotiinpaluun jälkeen.

Erja Mattila vie astutettavaksi ensimmäisessä erässä kolme tammaa, joista kaksi menee russien kotikonnuille Gotlannin saarelle.

”Onneksi sieltä tulee kasvattaja vastaan noutamaan ne mantereen puolelta satamasta. Säästyy ajamista ja säästyy ihmiskontakteja.”

Mattilan talliin syntyy tänä keväänä ennätysmäärä ravisukuisia ponivarsoja, peräti yhdeksän. Määrä hakee vertaistaan hevoskasvatuksen puolelta.

