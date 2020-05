Juha Rehula kuninkuusravidebatista: ”Niin kauan kuin on aikaa, on toivoa”

Carolina Husu

Kansa haluaisi, säännöt eivät salli. Juha Rehula ei vielä täysin hautaa kuninkuusravihaaveita.

Lauri Hyvönen vaati, että Kuninkuusravit tulee ehdottomasti tänäkin vuonna ajaa – joko Seinäjoella tai jossain muualla, mutta joka tapauksessa ilman, että Seinäjoki menettää yleisökuninkuusravien järjestämisvuoronsa. Jake Litmanen komppasi Vermosta, Kari Lähdekorpi taas epäili, että säännöt eivät tätä sallisi.

”Keskustelu lähti toden teolla viriämään, kun Koivusen Harri otti sunnuntain TalkKarissa kantaa Kuninkuusravien ajamisen puolesta. Nyt roihuaa oikein kunnolla”. Suomen Hippoksen puheenjohtaja Juha Rehula toteaa.

”Säännöt on kuitenkin selkeät ja yksiselitteiset: Kuninkuusraveista päättää valtuuskunta. Ohi valtuuskunnan ei ole mahdollista tehdä päätöksiä. Toisaalta hallituksella on esitysvelvollisuus, ja sekin hallituksen ulostulo, että Seinäjoen ja Forssan kuninkuusravit siirtyvät vuosille 2021 ja 2022, on vain esitys valtuuskunnalle.”

Nyt ollaan tilanteessa, että ylivoimainen enemmistö raviväestä haluaisi ratkoa kuninkuudet ilman yleisöä ja ilman että Seinäjoki menettäisi ”oikeat” Kuninkuusravinsa. Valtuuskunta kokoontuu kuitenkin vasta 24.6. ja sitä pidetään liian myöhäisenä ajankohtana tehdä tällainen päätös.

”Tämä on ainakin osaltaan myös ravipolitiikkaa. Jos meillä ravi-ihmisillä olisi täysin luottamukselliset välit keskenämme, päätöksenteon ei tarvitsisi olla näin vaikeaa”, Juha Rehula näkee.

”Joku on sanonut, että säännöt ovat huonot, ja että niitä pitää muuttaa. Olen samaa mieltä, mutta tätä tilannetta ajatellen sääntömuutos on ihan liian pitkän kuusen päässä. Se ei onnistu tarpeeksi nopeasti.”

”Mitään sellaista säännöissä ei kuitenkaan lue, etteikö Kuninkuusraveja voitaisi ajaa samalla radalla kahtena vuonna peräkkäin. Ja jos lukisi, Oulun lisäksi kaksi muutakin rataa on tietääkseni epävirallisesti tarjoutunut ajamaan tänä vuonna kuninkuusravit ilman yleisöä. Siitä asia ei jää kiinni”, Rehula lisää.

Mistä se sitten jää, jos kansa tahtoo Kuninkuusravit ja lajillekin niistä olisi nähtävissä valtava hyöty?

”En kaipaa tässäkään asiassa syyllisiä, se ei hyödytä ketään. Sääntöjä pitää noudattaa, mutta tottahan niitä pitäisi voida poikkeusoloissa soveltaakin.”

”Niin kauan kuin on aikaa, on toivoa. Keskustelu asiasta jatkuu.”