Päivän ravit: viimeisiä viedään Elitloppetiin ja kova potti

Anu Leppänen

Katja Melkon valmennettavat ovat taas keskiössä Gävlen 75-kierroksella.

Gävlessä ajetaan viimeinen Vägen Till Elitloppet -lähtö. Voittaja pääsee mukaan kahdeksan päivän päästä ajettavaan Solvallan pääkisaan - tänä vuonna ehkä joku muukin lähdön hevonen, sillä toistaiseksi on viisi lippua jakamatta. Lähtölistat valmistuvat huomenna seitsemän jälkeen. Gävlessä on myös mahtava 75-potti jälleen kerran tänä keväänä. Jackpotissa on 2633433 euroa, ja yhdellä täysosumalla voisi parhaassa tapauksessa napata jopa seitsemän miljoonaa!

Suomalaisittain kiinnostavin hahmo Gävlessä on Katja Melkko, sillä hänen valmennettavistaan Frozen Queen ja MAS Capacity ovat hyvinkin mahdollisia voittajia 75-kierroksella. Myös Mika Forssilla on hyvä sauma kärkeen omalla valmennettavallaan In Royalty Bokolla.

Gävlen ravit alkavat 15.45. Pääpeli 75 menee kiinni 17.20. TotoTV:n, C More Maxin ja kanavapaikan 26 Maaseudun Tulevaisuuden studiolähetys alkaa 16.15.

Tanskan Nyköbingissä lauantain ravit alkavat jo 12.00 Suomen aikaa. Ruotsin Umåkerissa illalla on paljon suomalaisväriä, ja kisat alkavat 19.30. Norjan Bergenissä taas startataan 21. Ranskan Lavaliin Enghienistä siirretyissä raveissa palaa koronatauolta Big Headache lähdössä 3 kello 16.15. Laval aloittaa kello 15 ja Angers 18.17.

Raveja voi seurata Veikkauksen sivuilta löytyvällä TotoTV:llä.

Päivitys 23.5. klo 10.15: Lisätty maininta Big Headachen juoksemisesta Lavalissa.