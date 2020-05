Päivän ravit: Grand Slam Lindesbergissä ja Elitloppetin rata-arvonta

Lindesbergin GrandSlam75:ssä on tosiaan mahdollisuus isoihin voittoihin, ja yksi päivän jännittävimmistä tapauksista on Elitloppet-karsintojen rata-arvonta livenä illalla.

Terhi Piispa-Helisten

Lovemore ja Iikka Nurmonen ovat iltapäivästä ja alkuillasta ajettavan GrandSlam75-pelin pankki Lindesbergin raveissa.

Lindesbergin GrandSlam75 tarjoaa normaalin miljoonan euron takuupotin, jos löytyy vain yksi täysosuma, lisäksi tänään 385690 euron jackpotin. GrandSlam75 on eri pelimuoto, kuin 75. GS75:ssä rivimaksu on kalliimpi, 10 senttiä, ja jackpot jakautuu nykyään kaikille voittoluokille. GS75:ttä voi pelata vain ylimpään voittoluokkaan, toisin kuin normi-75:ttä. Kuitenkin, koska jackpot-rahat ovat tarjolla kaikissa voittoluokissa ja pelimuoto on haastava, kannattanee pelata ihan normaalisti ilman keskittymistä seitsemän oikein -pottiin.

Lindesbergissä suomalaisuutta edustavat mm. lähdöissä ohjastavat Mika Forss, Iikka Nurmonen, Juha Utala, Jorma Kontio, Rauno Pöllänen, Kaj Widell ja Ronja Lamminen, sekä valmentajapuolella Timo Nurmos ja Roni Paldan.

Lindesbergin ravit alkavat Suomen aikaa 14.45. Pääpeli GS75 sulkeutuu neljältä ja TotoTV:n asiantuntijalähetys starttaa kolmelta.

Elitloppetin karsintojen rata-arvonta tapahtuu ATG-Liven suorassa lähetyksessä kello 19.15 Suomen aikaa, ja tämä näytetään myös TotoTV:llä noin tunti asiantuntijalähetyksen päättymisen (n.18.15) jälkeen. Mukanahan kuvioissa ovat Suomesta ainakin Elian Web ja Chief Orlando.

Sunnuntain muuta ravitarjontaa ovat Vaggerydin ravit Ruotsissa 12.10 alkaen, Cavaillonin ravit Ranskassa 13.10, Villeneuve-Sur-Lot samoin Ranskassa 17.07, Århus Tanskasta 15.05, sekä Sörlandet (19.15) ja Leangen (19) Norjasta.