Päivän ravit: Jyväskylässä kisataan - Färjestadissa jackpot

Terhi Piispa-Helisten

Raitala on back in business illalla Killerjärven raveissakin.

Poikkeusajan ravit jatkuvat alkuviikosta taas kolmilla ajoilla: maanantaina Killerjärvi, tiistaina Seinäjoki ja keskiviikkona Turku. Jyväskylän Killerillä illalla ratkaistaan jälleen 10 lähtöä. Paikalla on kovimpia kotimaisia nimiä Santtu Raitalasta alkaen.

Ravit Jyväskylässä alkavat 17.30. T5-peli menee kiinni 19.10 ja studiolähetys TotoTV:llä alkaa 18.30.

Färjestadissa puolestaan on T64-jackpotia 142834 euroa. Täysosumalla voi saada jopa 600000. Kierroksen mielenkiintoiset suomalaisnimet ovat Marko Korpi valmentamillaan Gala Journeyllä ja Tiger Journeyllä. Tuomas Korvenojalla on samoin kaksi hevosta startissa, mutta niistä vain BWT Caesar on mukana 64-kohteissa. Alien Hill puolestaan starttaa ennen 64-kohteita. Jorma Kontio ohjastaa Tiger Journeyta ja Kaj Widell Galaa. Korvenoja ohjastaa itse valmennettaviaan.

Färjestadin ravit alkavat 19.20. Pääpeli menee kiinni 20.30 ja TotoTV:n studiolähteys starttaa siis 18.30 ja seuraa myös Ruotsin raveja.

Maanantain muita raveja ovat Eskilstunan lounasravit alkaen 13.20, Australian Redcliffen kahdeksan peitsarilähtöä, jotka ajot starttaavat 10.20, Tanskan Ålborgin ravit 16.50. Ranskan Vichyn ravit alkavat samaan aikaan, kuin viimemainitut. Norjan Leangenin ravit alkavat vasta 19.55.