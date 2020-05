Päivän ravit: Turussa kovaa menoa - Solvallassa tyyntä myrskyn edellä

Terhi Piispa-Helisten

Viime vuonna Suur-Hollolassa epäonninen, mutta muuten upean kauden tehnyt Cameron Evo aloittaa tämän kauden kotiratansa avoimesta ryhmästä illalla. Rattailla on tietenkin Olli Koivunen. Koivusilla on luonnollisesti illan 65-pelissä muutenkin monta rautaa tulessa.

Kotimaan ravit ovat taas varovaisesti vauhdissa, ja Turun illan kisoissa on viikon kovinta kotimaista menoa luvassa. Avoimen sarjan maili tuntuu tuliselta: Olli Koivusen ajokilla Cameron Evolla on vastassa mm. Shotproof ja Top Of The World. "Kakkossarjassa" aloittaa Euroopan työnsä Jarno Kauhasen tallin mielenkiintoinen uusi jenkkitulokas Captain Morgan U.S. Metsämäen ravien kaikkien aikojen menestyksekkäin talli Harri Koivusen talli on luonnollisesti taas erittäin isossa roolissa.

Turun ravit alkavat kuudelta. Pääpeli T65 sulkeutuu 19.15. TotoTV:n keskiviikkoinen studiolähetys alkaa 18.30 ja jatkuu Ruotsin T86-raveja seuraten iltayhteentoista.

Yleensä Ruotsin keskiviikkoravien areenana toimiva Solvalla on tänään tosiaan "lomalla", ja 86 ratkeaa Åbyssä ja Örebrossa. Åbyn valmentaja Veijo Heiskanen matkustaa yllättäen Örebrohun kolmevuotiaan lupauksensa Kurri Jari Bokon kanssa. Samassa kolmevuotislähdössä starttaa myös Janne Korven ajokki Countess Chiara.

Örebron ravit alkavat 19.15 ja Åbyn 19.27. T86-peli sulkeutuu 21.30.

Päivän muita ajoja tarjoilevat Australian Redcliffe alkaen kello 10.19 kahdeksalla peitsarilähdöllä, Norjan Bjerke 17.20 ja Ranskan Caen 17.27 alkaen.