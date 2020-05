Einari Vidgrén Oy:lle kova vahvistus: Lexus Dreamin kaksivuotias veli

Terhi Piispa-Helisten

Lexus Dream, joka vetää tässä Sweden Cupin karsintaa Ari Moilasen ohjastamana, ei vaihtanut omistajaa, mutta ruunan kaksivuotias veli siirtyi uuden omistajan myötä Ruotsiin valmennukseen.

Einari Vidgrén Oy eli Savon metsäkonepatruunan neljä poikaa, ostivat alkuviikosta arvovarsan Toni Lasilalta. Kyseessä on Suomen parhaisiin kuuluvan Lexus Dreamin, 10,0, (Lexus Font) kaksivuotias pikkuveli Rajah Dream, ori Maharajahista. Lasila omistaa hevosten emän Lovely Dreamin (Coktail Jet), 13,8, 30 starttia - yhdeksän voittoa ja 25500 euroa, eli on myös mainittujen hevosten kasvattaja. Veljessarjan kolmevuotias ruuna Trixton Jr (Trixton) on koelähdössä Markku Niemiseltä (joka valmentaa Lexus Dreamiäkin) Teivossa tiistaina. Lovely Dreamin jälkeläisiin kuuluu myös Golden Eleven (Beer Budget), 13,2, 19 voittoa ja 62750 euroa. Lexus Dreamin, 6, ansiothan ovat toistaiseksi 321748 euroa.

Rajah Dream oli valmennuksessa Ypäjällä Tapio Mäki-Tulokkaan varsatallissa, missä sitä opasti viime vuonna loppuvuodesta Niemiseltä Mäki-Tulokkaan varsatreenariksi siirtynyt Oiva Käsnänen. Se muutti tiistaina Tukholman seudulle Hårby Gårdiin Mattias Djusen valmennukseen, jossa varsavalmennuksen vastaava on muuten myös suomalainen, Heikki Pekkala.

Einari Vidgrén Oy:n hevosissa tapahtuu liikennettä myös toiseen suuntaan. Leader Brodde, 11,5 (Infinitif) siirtyy Djuselta parin viikon sisään Vidgrénien kotitilalle Vieremälle Ylä-Savoon, missä tallin hevosia valmentaa Marko Hakkarainen. Leader Brodde, 6, on tienannut karvaa vaille miljoona kruunua. Ruuna alisuoritti viime juoksuissaan ja parantelee hetken veriarvojaan, ennen kuljetusta Savoon.

