Viikon vieras: ”Jos Eetu voittaa, niin terassilla tavataan”

Juha-Pekka Haatajan albumi

Kuntotreenien lomassa Juha-Pekka Haataja ehtii silloin tällöin golf-kentällekin ”lataamaan pääkoppaa”, kuten hän asian itse ilmaisee.

Muutama päivä ennen H-hetkeä tunnelmat ovat luonnollisesti odottavat.

”On pitkä viikko edessä. Ekaksi jännättiin arvontaa, ja sitten kun saatiin hyvä rata, odotukset nousi entisestään”, Juha-Pekka Haataja kuvailee.

Tilanne on hyvin erilainen kuin kolme vuotta sitten, kun Elian Web juoksi Elitloppetissa ensi kertaa.

”Silloin oli huono lähtörata (8), ja hevonenkin oli vielä nuori ja keskeneräinen. Nyt lähtökohdat on erilaiset ja uskaltaa haaveilla menestyksestäkin. Nostivathan vedonlyöntitoimistotkin Eetun rata-arvonnan jälkeen yhdeksi suosikeista.”

”Oli iso etu, kun saatiin kutsu niin hyvissä ajoin. Moni joutui antamaan näyttöjä viime tipppaan, mutta Katja (Melkko) on saanut valmistella Eetua täysin mielensä mukaan”, Haataja lisää.

”Toivotaan kovasti menestystä suomalaisille – myös Chief Orlandolle!”

Paitsi Elian Webille, Elitloppet 2017 oli ensimmäinen myös Juha-Pekka Haatajalle.

”Mentiin Jaajon laivalla, ja olihan se hieno reissu. Paljon kavereita, ja raveissakin mahtava tunnelma ja paljon suomalaisia.”

Tällä kertaa ravit täytyy seurata kotikaupunki Oulusta käsin.

”Vaikka olen pelannut jääkiekkoa monta vuotta muualla, minulla on ollut täällä koko ajan asunto ja olen viettänyt täällä kaikki kesät”, Haataja aloittaa.

”Ainakin lauantaina katsellaan ravit ja pelataan kimppapelejä kavereiden kanssa minun luonani. Sunnuntai on vielä vähän auki.”

Jos oikein hyvin kävisi, voitonjuhliakin on jo suunniteltu.

”Siitä on tietysti aivan liian aikaista puhua, mutta maanantaina aukeaa sopivasti terassit ja on luvattu 22 astetta ja aurinkoa. Sen verran olen jo kavereita varoitellut, että jos Eetu voittaa, niin terassilla tavataan.”

Kuten moni muukin jääkiekkoilija, Juha-Pekka Haataja pitää raveista ja toton pelaamisesta.

”Korhosen Julle sitten kerran Äimärautiolla kysyi, että kiinnostaisiko minua lähteä hevoskimppaan mukaan. Minä ajattelin, että miksei – tulisi uusi kulma lajiin.”

Ensimmäinen hevonen Vanilla Shark ei vielä maailmoja räjäyttänyt, eikä varsinkaan toinen. Se loukkaantui niin nuorena, että kasvattaja antoi tilalle toisen hevosen – Elian Webin. Loppu on historiaa, jota kirjoitetaan edelleen.

Kolmanteen kimppahevoseen Irwin Webiin Haataja lähti – kuinkas muuten – viime Elitloppet-reissulla. Sen kanssa on kuitenkin vastustanut, eikä 4-vuotias ole vielä startannut.

”Elian Webin menestysten jälkeen ei ole enää helppo lähteä uusiin kimppohin. Arkihevoset ei oikein motivoi, ja olenkin keskittynyt nyt Elian Webiin.”

”Katson tietysti kaikki sen lähdöt joko suorana tai tallenteelta, mutta usein se juoksee lauantaisin, joka on talvella pelipäivä. Jännitys ei silloin yleensä säily – jos omistajien WhatsApp-ryhmään on tullut kymmeniä viestejä, jotain hyvää on yleensä tapahtunut”, Haataja nauraa.

WhatsApp on nykypäivän hevosenomistamisessa korvaamaton apuväline.

”Asutaan kaikki osakkaat eri puolilla Suomea, mutta Katja laittaa hevosen kuvia ja kuulumisia ja tiedetään aina missä mennään”, Juha-Pekka kiittää.

Se, että hevonen majailee nykyään Ruotsissa , sopii hänelle hyvin.

”Meillä on kimpassa kokeneempia hevosenomistajia, joiden annan päättää sellaiset asiat. Mutta mitä olen kuvia nähnyt, niin onhan Ruotsissa sellaiset valmennuspaikat, jotka huippuhevoselle pitää tarjota.”

Koronavirus iski kovalla kädellä kaikkeen urheiluun – niin myös Juha-Pekka Haatajan leipälajiin jääkiekkoon. Kausi katkesi tylysti kesken.

”Oltaisiin oltu runkosarjassa viidensiä ja menty suoraan pudotuspeleihin – ensimmäistä kertaa niiden neljän kauden aikana, jotka olen KooKoossa pelannut. Oli tosi harmi, ettei voitu tarjota playoff-herkkua faneille.”

”Sopimukseni katkesi tähän kauteen, ja nyt on ilmassa niin paljon epävarmuutta ensi kauden alkamiseen ja kaikkeen muuhunkin liittyen, että seurat eivät ymmärrettävästi tee herkästi uusia sopimuksia. Pidän kuitenkin itseäni kunnossa ja valmiina jatkamaan uraa heti, kun pelit jossain vaiheessa taas alkaa”, Haataja kertoo.

Käytännössä se tarkoittaa kesällä 5-7:ää treenikertaa viikossa.

”Juoksen, käyn kuntosalilla ja pelaan paljon tennistä. Kesäkuun alussa aukeaa jäähallitkin, ja juhannuksen jälkeen palaan taas jäille – mikä tilanne sitten onkin”, Juha-Pekka Haataja suunnittelee.