Päivän ravit: Bodenissa suomalaisryntäys - tyyntä myrskyn edellä

Anu Leppänen

Petri Salmela on viikonlopun Solvallan huippuraviurheilun päähenkilöitä esimerkiksi Elitloppetissa starttaavan valmennettavansa Makethemarkin myötä. Sitä ennen hänen tallistaan starttaa torstai-iltana kotiradalla Bodenissa leegio hevosia - mm. illan 64-pankki Yankee Blue.

Suomalaisia hevosia ja hevosihmisiä kilpailee Bodenin raveissa taas kymmeniä. T64-kierroksen pankki on Petri Salmelan valmennettava Yankee Blue. Nelivuotiaalla ruunalla on tältä kaudelta pelkkiä voittoja neljästä juoksustaan. Illan avoimessa sarjassa kilpaileva Uumajan valmentajan Mika Haapakankaan tallin ässä Mr Golden Quick on myös pontentiaalinen varma pääpeliin.

Bodenin ravit alkavat 19.20 Suomen aikaa. Pääpeli 64 menee kiinni 20.30. TotoTV:n asiantuntijalähetys starttaa seitsemältä.

Huomisesta alkaen Solvallassa Tukholmassa on päällä kova meno. Jo Solvallan lounasraveissa on perjantaina kovia hevosia ja tänä vuonna hyvä T65-jackpotkin. Torstai on paitsi toivoa täynnä, siis myös tyyntä myrskyn edellä. Päivän ravitarjontaa ovat mm. Bendingon ajot Australiassa kello 10.12 Suomen aikaa. Tosin vain yksi lähtö kahdeksasta on ravia, muut ajetaan peitsi-nimisellä askellajilla. Halmstadissa ajetaan lounasravit 13.20 Hanna Lähdekorven, Peter Ingveksen ja Mikko Ahon tarjoilemin suomalaismaustein. Ranskan Meslay du Mainessa aletaan kilpailla 13.25 alkaen, Norjan 800 metrin radalla Klosterskogenissa 17.20 ja Ranskan Craignesissa 17.35. Illan kakkosravit Ruotsissa ovat Bergsåkerin kisat, joissa esiintyy mm. Katja Melkon tallin suomalaisomistuksessa juokseva Borin T.N. lähdössä seitsemän T5:n päätöskohteessa n. kello 21.