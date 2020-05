Viikonlopun ravit: Oi Suomi, katso, Sinun aikas koittaa

Ville Toivonen

Hyvä Suomi! Katja Melkko ja Elian Web lähtevät tavoitteet korkealla Elitloppetiin vuosimallia 2020.

Mutta edetään päivä kerrallaan. Toki muuallakin maailmassa järjestetään viikonloppuna hevoskilpailuja, mutta Pohjoismaissa päähuomio - tekisi mieli sanoa kaikki huomio - kohdistuu Solvallaan.

PERJANTAI 29.5.

Solvallan lounasraveissa on perinteisesti jo melkoisen kansainvälinen meno. Tänä vuonna tunnetta nostaa lisäksi mukava jackpot pääpelissä T65:ssä, 105584 euroa. Perjantainkin Solvallan avainhahmo suomalaisittain taitaa olla Katja Melkko kahdella avainhevosella 65-kohteissa ja yhteensä kolmella starttaavalla valmennettavallaan.

TotoTV:llä on poikkeuksellisesti asiantuntijalähetys jo lounasraveista kello 13.15 alkaen. Ravit alkavat kello 13.20 ja pääpeli menee kiinni 13.45.

Jutun lopusta löydät listan viikonlopun "suomalaisvaljakoista" Solvallassa päivä päivältä sekä linkin, josta pääset printtaamaan ohjelmasivut (tarjolla yhteistyössä Ruotsin Sulkysport-lehden kanssa).

Perjantain perinteinen Elitauktion, huippusukuisten varsojen huutokauppa, järjestetään tällä kertaa netissä. Allaolevasta linkistä pääset järjestävän Ruotsin kasvattajajärjestön sivuille, jolta löytyy kaikki tarvittava tieto ja mm. linkki maanantain, viimeisen huutokauppapäivän, livelähetykseen.

Tästä pääset Elitinternetauktioniin mukaan. Huutokauppa päättyy maanantaina 1.6. kello 20 Suomen aikaa ja alkaa tänään.

Hagmyrenin T64:ssä on illalla myös jackpot. Täysosimille on piristystä luvassa 135487 euroa. Suomalaiskuskeista Mika Forss ohjastaa neljää hevosta ja Kaj Widell viittä illan koitoksissa.

Hagmyrenin T64-jackpotravit alkavat kello 19.20. Pääpeli sulkeutuu 20.30. TotoTV:n asiantuntijalähetys starttaa seitsemältä.

LAUANTAI 30.5.

Solvallan mahtavien 75-finaalien päivä. Suomalaisväriä on paljon, alkaen Markku Niemisen tallin Willow Pridestä Mika Forssin ohjastamana Stoelitenissä (75-1). Katja Melkolta on startissa lauantaina vain yksi, Galileo AM, kun koko viikonlopulla startissa on Julmyran tallista kahdeksan hevosta. Galileo (T4-2 eli lähtö 2) on kuitenkin Melkon mukaan viikonlopun hänen valmennettaviensa varmimpia menestyjiä yhdessä Elian Webin kanssa.

Lauantain Solvallan kisat alkavat 15.30. Pääpeli 75 menee kiinni 17.20. Studiolähetys TotoTV:llä, C More Maxilla ja antenniverkon kanavalla 26 starttaa 16.15.

SUNNUNTAI 31.5.

Ollaan jännän äärellä. Elitloppetissa Melkon Elian Web ja Pia Huusarin valmentama Chief Orlando mittelevät ikuisesta kunniasta. Elitkampenissa Suomella on parhaiden kylmäveristen taistossa myös edustava joukkue Vixus, Polara ja Josveis. Katja Melkko on myös ensimmäinen valmentaja koko Solvallan historiassa, jolla on hevonen sekä Elitloppetissa että Elitkampenissa mukana.

Sunnuntain ohjelma alkaa nimenomaan Elitkampenilla kello 16 Suomen aikaa, jolloin myös päivän pääpeli 75 menee kiinni. Ensimmäisessä Elitloppet-karsinnassa 18.20 on mukana Chief Orlando - toisessa 18.45. suosikkina Elian Web. Elitloppet-finaali 21.30 päättää illan. Elitloppet-studio näytetään megalähetyksessä TotoTV:llä, C More Maxilla ja kanavalla 26 (Maaseudun Tulevaisuuden kustantamana) kello 15.15-21.45. YLE:n TV2:lla Elitloppet näytetään iltayhdeksältä tunnin Kavionjälkiä-ohjelmassa.

Perjantai 29.5.

Lähtö 3

2 Attack Diablo/Henna Halme valmentaja Veijo Heiskanen)

7 Moon Zappa/Tomi Haapio (Petri Salmela)

12 Grevin Sisu/Magnus Djuse (Petri Salmela)

Lähtö 4

8 Honey Sisu/Ulf Ohlsson (Petri Salmela)

Lähtö 5

6 Mary Hotshot/Rikard Skoglund (Pia Huusari)

9 Brave Dame Vivian/Tuomas Korvenoja (Tiia Pihamaa)

11 Love No Pain/Jorma Kontio (Katja Melkko)

Lähtö 6

2 Dixie Brick/Jorma Kontio (Timo Nurmos)

3 No Limit Queen/Björn Goop (Omistaa Onkel Invest Oy, kasvattaja Katri Lindgren)

Lähtö 7

1 Prime Lini/Jorma Kontio (Timo Nurmos)

4 Amorcer Levallo/Ulf Ohlsson (Petri Salmela)

6 Estelle Nordique/Erik Adielsson (Katja Melkko)

11 Zizou/Henna Halme (Veijo Heiskanen)

Lähtö 8

7 Brenne Järven/Jorma Kontio

Lähtö 9

7 Maverick's Barbie/Aleksi Flink

9 Bravo Pointjack/Veikko Haapakangas

Lauantai 30.5.

Lähtö 1/Speedrace, heat 3

7 Target Kronos/Hanna Lähdekorpi

Lähtö 2

8 Galileo AM/Jorma Kontio (Katja Melkko)

Lähtö 3

2 Greta Sisu/Jorma Kontio (Timo Nurmos)

6 Rhapsody Point/Rikard Skoglund (Pia Huusari)

Lähtö 4

8 Moa Margunn/Kaj Widell

9 My Sweden/Mika Forss (Petri Salmela)

11 Angel Raziel/Jorma Kontio (Nina Pettersson-Perklén)

Lähtö 5

1 Willow Pride/Mika Forss (Markku Nieminen)

2 Hevin Boko/Rikard Skoglund (Timo Nurmos)

Lähtö 6

7 Västerbo Pokerface/Jorma Kontio (Timo Nurmos)

Lähtö 8

8 Sharp Dream/Peter Ingves (Petri Puro)

Lähtö 9

10 Valiant Dream/Mika Forss

Lähtö 10

1 Seismic Wave/Örjan Kihlström (Timo Nurmos)

7 Better Boss/Iikka Nurmonen

Lähtö 11, Harper Hanoverin lähtö

5 Personal Goals/Peter Ingves

7 Vaduz Wise AS/Rikard Skoglund (Timo Nurmos)

10 Viking Brodde/Jorma Kontio (Timo Nurmos)

Lähtö 12

3 Digital Lounge/Jorma Kontio

4 Geisha Sisu/Tomi Haapio (Petri Salmela)

7 Gin Krupa/Kaj Widell

Sunnuntai 31.5.

Lähtö 1, Elitkampen

2 Vixus/Jorma Kontio (Katja Melkko)

3 Polara/Iikka Nurmonen (Antti Tupamäki)

6 Josveis/Mika Forss (Antti Ojanperä)

Lähtö 2

3 Aura S.L./Jorma Kontio

5 Ghostintheshell/Rikard Skoglund (Timo Nurmos)

7 Southwind Queen/Peter Ingves

Lähtö 3

4 Admiral AS/Ulf Ohlsson (Reijo Liljendahl)

7 Acciaio/Jorma Kontio (Timo Nurmos)

Lähtö 4

1 Philospher/Peter Ingves

2 Bolero Gar/Jorma Kontio (Timo Nurmos)

8 Finland/Janne Korpi (Riina Rekilä)

Lähtö 5

1 Carisma Sisu/Tomi Haapio (Petri Salmela)

11 Bag's Simoni/Henna Halme (Veijo Heiskanen)

Lähtö 6

5 Chief Orlando/Rikard Skoglund (Pia Huusari)

Lähtö 7

1 Elian Web/Jorma Kontio (Katja Melkko)

7 Makethemark/Ulf Ohlsson (Petri Salmela)

Lähtö 8, Monté-eliten

10 Sebastian Journey/Jennifer Persson (Katja Melkko)

Lähtö 9

3 Hazelnut Sisu/Mika Forss (Petri Salmela)

9 Oblivion/Ulf Ohlsson (Reijo Liljendahl)

Lähtö 10

5 Happy Romeo/Mika Forss

7 Exaudio Vici/Jorma Kontio (Katja Melkko)

9 Zinco Jet/Ulf Ohlsson (Petri Salmela)

10 Arctic Lover/Erik Adielsson (Pekka Korpi)

Lähtö 11

7 Sir Razeputz/Jorma Kontio (Timo Nurmos)

Lähtö 12, Elitloppet-finaali

Printtaa kaikkien kolmen päivän lähtölistat (ohjelmasivut tarjoilee Sulkysport.se) itsellesi tästä.