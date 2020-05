Saaga S. varsoi tammavarsa Silvia S:n – omistaja Ilkka Pyysalo: "Kuninkaallinen nimi luo paineita"

Milla Pyysalo

Omistaja Ilkka Pyysalo tutustumassa toivottuun tammavarsaan.

Kolminkertainen ravikuningatar, suomenhevonen Saaga S on varsonut tammavarsan varhain tänä aamuna.

Varsa on saanut jo nimen Silvia S. Sen isä on ravikuningas Costello.

"Saagan kasvattaja totesi, että asettaahan se paineita, kun on kuningattaren nimi valmiina. Tosin Ruotsin kuningattaren", Saaga S:n omistaja Ilkka Pyysalo kertoo.

Hän paljastaa odottaneensa nimenomaan tammavarsaa. "Moni ehkä odotti oria, mutta myö tammaa. Tykkään, että suku jatkuu tammalla."

Varsan syntymä kävi nopeasti ja sujuvasti. "20 yli neljä aamulla se aloitti, ja oli varsonut viidessä minuutissa", Pyysalo sanoo.

Jälkeisiä jouduttiin hetki odottelemaan, mutta nekin tulivat. Nyt tamma on Pyysalon mukaan hieman väsynyt, mutta voi hyvin. Myös varsa on pirteä. "Kovasti koitti heti pystyyn. Syömisessä on hiukan autettu, mutta se on ihan normaalia aluksi."

Pyysalojen suunnitelma on, että Silvia S. jää kotitallilleen kasvamaan. Se on Pyysalojen kevään ainut varsa. "Saagan emällä oli välivuosi, koska se varsoi viime vuonna vasta loppukesästä."

Mikäli kaikki sujuu hyvin, Saaga S. on tarkoitus astuttaa tänä vuonna heti uudelleen.

Varsan syntymästä kertoi ensimmäisenä Yle.

Ravikuningatar Saaga S. ja tänään syntynyt varsa Silvia S. voivat hyvin.