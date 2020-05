Timo Hulkkosen uusi aluevaltaus – suomenhevosvarsa!

Terhi Piispa-Helisten

Timo Hulkkosesta tuli myös suomenhevosmies hänen ostettuaan 2-vuotiaan costellolaisen Wertin.

Kyseessä on Hulkkosen ensimmäinen suomenhevonen.

”Pitkään sellaisesta on haaveiltu ja joskus sellaista on koitettu hankkiakin, mutta hyvää suomenhevosta on vaikea ostaa. Siinä on niin paljon tunnetta pelissä, niin kuin tietysti pitääkin olla”, Timo Hulkkonen näkee.

Wertistä (Costello – Meijän Tyttö 24,2) hän kuuli kengittäjältään, jolle varsan opettanut Jani Ruotsalainen oli kehunut sitä. Kun Jani kehui varsaa myös Timolle ja se läpäisi lääkärintarkastuksen, kaupat syntyivät.

”Se tulee varmaan ensi viikolla kesäksi meille kotiin ja palaa syksyksi Janille, kun hän ottaa 2-vuotiaansa orilaitumelta takaisin. Janilla se on vuodenvaihteeseen”, Timo Hulkkonen suunnittelee.

Kotona on nyt myös tallin lippulaiva Next Direction.

”Siihen tuli Åbyn startin jälkeen vähän sanomista eikä se ollut viime starttiin yhtä hyvä kuin kahteen edelliseen. Se puski päätä sisällepäin. Pitkät kuljetukset, kovat lähdöt ja vieras paikka olivat kombinaatio, joka sen aiheutti”, Timo Hulkkonen olettaa.

”Hevosta hoidettiin Ruotsissa, ja se palasi Suomeen ihan mukavassa kunnossa. Tähtäin on Kymi GP:ssä, mutta ennen sitä ajetaan varmaan joko Jyväskylässä tai Kajaanissa.”

Vieläkö päätös Suur-Hollola-ajon ajamatta jättämisestä pitää?

”Kyllä. Siinä tulisi 3 starttia 8 päivän sisään, jos pääsisi finaaliin, ja se on liikaa.”

Suur-Hollolassa tallia edustaa Ranskasta kotiin palaava Big Headache.

”Se teki viimeksi tauolta ja kengät jalassa hyvän juoksun, vaikkei kärkeen noussutkaan. Suur-Hollolasta se jää Suomeen ja kilpailee täällä sen minkä vielä kilpailee”, Hulkkonen suunnittelee.

10 vuoden ikään ehtinyt ruuna on kerännyt pääosin Ranskassa komean, lähes 300 000 euron voittosumman ja tienannut tänäkin vuonna jo lähes 30 000 euroa.