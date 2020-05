Lauantain tallikommentit: "Jättisuosikilla pienet mahdollisuudet onnistua"

Anu Leppänen

Nämä kuvat jäävät väliin, vaikka taas on aika! Elitloppetissa ei ole yleisöä - ei omistajia. Kuvassa 2018 voittajat Ringostarr Trebin taustavoimat ja ohjastaja Wim Paal 2018.

Kommentteja löytyy valtaosasta hevosista, mutta toimittaja on yrittänyt poimia parhaat helmet pitkien tekstien joukosta. Otsikon kommentti on lauantain Don Fancucci Zetistä (75-2), joka on lauantain suurimpia 75-suosikkeja. Daniel Redénin tallilta kerrotaan, että ori voi olla ulkoradaltaan vaarassa.

TÄSSÄ VALIKOITUJA 75-KOMMENTTEJA LAUANTAILLE LÄHTÖ LÄHDÖLTÄ:

T75-1

– Willow Pride (1) sai unelmapaikan. Se avannee keulaan, mutta kuski saa päättää, ajaako vai antaako esimerkiksi Double Exposurelle, joka on kova. Tästä pystymme olemaan ylhäällä, ja tamma kehittyy aina vaan, sanoo Markku Nieminen.

– Hevin Boko (2) teki todella riskin esityksen Örebrossa, pitkä spurtti, mutta Tessy d’Ete spurttasi ohi paremmalla reissulla. Tamma saa usein tehdä työt, koska on hieman tasavauhtinen. Lyhyt matka ei välttämättä ole plussaa, mutta jos ajetaan oikein kovaa, se olisi. Paikka on hyvä ja koitetaan ajaa ilman kenkiä taas, tuumaa Andreas Lövdal Timo Nurmoksen tallilta.

– Double Exposure (4) oli kauden avauksessa fantastinen. Kuski oli runollinen kehuessaan, miltä tuntu. Meistä meillä on paras hevonen tähän lähtöön, ja uskomme kovasti, että tulee uusi onnistuminen, Thomas Hedlund Daniel Redénin tallista.

– Tessy d’Ete (6) teki hienon startin viimeksi, ja tällä hevosella terveys ja huumori ratkaisevat. Se on kohdannut Ranskan parhaita, ja riittää tässäkin seurassa, jos onnistumme pitämään tamman tällaisena. Se jatkaa ilman kenkiä jenkkikärryillä, Jerry Riordan raportoi.

– Mellby Free (7)on treenannut hienosti ennen kauden avausta, mutta minusta siihen täytyy silti suhtautua varovaisuudella tässä tehtävässä. Se on ilmoitettu menevän kengillä, mutta sekin tieto voi muuttua, mahdollisesti, kertoo Anton Sverre Björn Goopilta.

T75-2

– Velten Limelight (1) on ollut hyvä kahdessa startissaan ja parantaa joka kerralla. Viimeksi se tuli Tanskassa loppua tulisesti ja on treenannut ilahduttavasti sen jälkeen. Vastus on kivikova, ja taas tuli ykkönen, mutta se on Solvallassa parempi paikka, ja uskon, että pääsemme paremmin liikkelle, riittääkö se vai ei, sitä en osaa sanoa? Jatkamme ilman takakenkiä, ja onnistuminen on mahdollista, Jeroen Engwerda uskoo.

– Gardner Shaw (6) oli oikein hieno viimeksi ja se avaa tosi lujaa. Siksi lähtöpaikka on kuitenkin ok. Ilman takakenkiä mennään (viimeksi kengät), ja uskon kovaan suoritukseen. Uskon omaani, vaikka vastustajatkin ovat kovia, puntaroi Jörgen Westholm.

– Västerbo Pokerface (7) lopetti hyvin kaukaa takaa kauden eka startissa. Treenissä tuntuu hyvältä, ja arvaus on, että hevonen menee eteenpäin. Porukka on kova ja paikka ulkona, joten olemme mustia hevosia. Ilman kenkiä jatkettaneen, Andreas Lövdal Nurmokselta kertoo.

– Don Fanucci Zet (8) on kehittynyt upeasti, ja matsaus tähän lähtöön on varmaan viikonlopun onnistunein. Kuitenkin poruukka on tosi kova ja paikka on synkkä, eikä tätä lähtöä voiteta noin vain, vaikka moni uskookin. En tiedä, voiko kokemattomalla hevosella kaasuttaa joka kerta samalla tavalla. Don Fanucci riskeeraa saavansa raskaan reissun, ja sellaisella ei välttämättä voiteta. Pidän saumoja onnistua aika pieninä. En tiedä, kuuluuko sen nyt sittenkään olla suosikki. Monen asian täytyy osua kohdilleen, huomauttaa Thomas Hedlund.

– Rackham (12) oli upea viimeksi. Muutimme pikkuasioita kengityksessä, ja se lokashti - jatkamme samoilla. Paikka on surkea, mutta hevonen parantaa vain saatuaan kolme starttia alle. Tämä on tulevaisuuden hevonen, jolla voi päästä pitkälle, tuumaa Isabella Bergh Christoffer Eriksson tallilta.

T75-3

– Island Life (1) on ollut hyvä ja jatkaa iskussa. Paikka on nopealle avaajalle sopiva. Hevonen tuntuu normaalilta treenissä, raportoi Dwight Pieters Robert Berghiltä.

– Prosperous (2) on näyttänyt tosi kovaa kapasiteettia jo monessa maassa ja monenlaisissa raveissa. Se kieris karsinnassa Jägersrossa kaikki ja sai nyt hyvän paikan, joten minun pitää olla optimistinen. Meillä on hyvä sauma. Kaikki on mennyt treenissä hyvin viime startin jälkeen, paljastaa Henne A J Grift.

– Coogan (3) ei ole kuumimpia saumojamme, koka sill' on ollut kavion kanssa ongelmia. Tärkeintä olisi, että kaikki toimisi nyt, ja voitonsaumat eivät ole maksimaaliset kovassa seurassa tämän ongelman kera, psyykkaa Thomas Hedlund.

– Wild Love (4) tuntui hyvältä, mutta kaikki meni pieleen silti viimeksi. Se ei ihan riitä johtavan rinnalta näissä, mutta onnistuneella juoksulla se voi pärjätä. Valmentaja oli tyytyväinen treeneihin, eikä kannata unohtaa meitä vielä, huomauttaa Kevin Oscarsson.

– Man At Work (5) ei ravannut viimeksi kurveissa, ilman että meillä on selitystä. Sopivalla juoksulla se on näyttänyt, ettei se ole ulkona näissä, mutta tovottavasti ravi käy. Ilman kenkiä jatketaan, Andreas Lövdal kommentoi.

– Very Kronos (6) kärsi takaiskusta viime startin jälkeen, kun jalka turposi samasta paikasta, mihin aiemmin sitä oli purrut käärme. Se meni nopeasti ohi, eikä montaa treeniä jäänyt väliin. Pidän tätä hevosta erityisenä kykynä, ja se jatkaa tavallisilla kärryillä ja ilman kenkiä, kuten aiemminkin, sanoo Svante Båth.

– Religious (7) meni suunnitelman mukaan, saimme finaalipaikan varmistavia pisteitä. Ori on parantanut ja se avaa lujaa, mutta onnistuuko juoksu? Ihan ulkona emme ole, mutta tuuria tarvitaan, Mika Forss arvioi.

– Commit Boom Bay (8) oli jäätävä viimeksi. Valitettavastia setelma ei suosi, ja vaikea uskoa voittoon. Ei muutoksia, Steen Juul.

– Vincero’ Gar (11) oli voimissaan viimeksi maalissa, ja on tuntunut hyvältä. Nyt mennään kengittä ja jenkkikärryillä, mikä tuntuu jännältä muutokselta. Uskon hyviin mahdollisuuksiin, mutta täältä täytyy lähdössä olla tempoa, myöntää Anton Sverre Björn Goops tallilta.

T75-4

– Waiting Hill Hall (5) teki pari hyvää starttia vieraillessaan Ruotsissa valmennuksessa, mutta viimeksi se oli pettymys. Tamma palasi sitten minulle ja tuntuu itse asiassa huippuhyvältä. Nyt koitetaan ilman kaikkia kenkiä ensimmäistä kertaa, kertoo Steen Juul.

– Karamel Hill (6) voitti tosi helposti Mantorpissa viimeksi. Kakkosrata käy. Vastus on kova, mettä minusta meillä on silti hyvä sauma ihan voittoon asti, arvioi Anton Sverre.

– Sharp Dream (8) on mennyt pitkään hyvin, ja treenissä tuntuu, että vire on edelleen kohdallaan. Hevonen on iso, mutyta se on stabiili ja menee luultavasti ravia. Sharp Dream on nappisarjassa, ja pieni paalukin on plussaa. Meillä on mahdollisuuksia, tuumii Petri Puro.

– Anthara Bi (10) on loistoiskussa. Se avaa lujaa ja voisi edetä keulaan saakka? Jos näin käy, muut saavat olla hyviä saadakseen sen kiinni, väittää Anton Sverre.

– Indra’s Secret (14) jaksaa melkein mitä vaan, ja se on ollut vakuuttava. Nyt on aiempia lyhyempi matka ja paha paikka, mutta tamma kestää kiertämistä. Indra treenaa hyvin, ja pitää ottaa lapulle alkupäässä. Ei muutoksia varusteihin tulossa, kertoo Oskar Florhed Robert Berghin tallista.

T75-5

– Master Blaster (1) laukkasi, koska sillä paljastui kaviohalkeama. Kavio korjattiin, ja viime perjantaina ajettiin testihiitti 10-lopetuksella, ja kaikki toimi - hevonen tuntui kanuunalta. Nyt riisutaan takakengät ensimmäistä kertaa, ja muuttelen hieman silmälappujakin. Tunne on, että nämä voivat antaa lisäpotkua, joten varokaa, ilmoittaa Fredrik B Larsson.

– Victory’s Club (2) tuli reilu kuukausi sitten, ja laukkasi avauskisassaan meille loppukurvissa. Tuntuu, että olemme löytäneet oikean treenin sille, ja se meni superhiitin, 1.14/2.000 metriä suoorallamme, eikä kannata ihan unohtaa sitä, arvioi Dante Kolgjini.

– Armour As (5) oli erittäin hyvä viimeksi. Se taisteli hienosti Ecurie D:tä vastaaan, ja ongelmat, jotka Armourilla oli, tuntuvat väistyneen. Se jatkaa kengittä ja jenkkikärryillä taas. Tuntuu, että ori on nostanut tasoaan kengittä, ja usko on nyt hyvä, painottaa Jerry Riordan.

– Van Gogh Z.S. (6) on treenannut tätä varten kuukauden. Paikka on ok, ja toivomme juoksun onnistuvan. Finaalissa on kovempia hevosia, mutta kyllä Van Goghilla pitäisi olla kolmen sakissa. Se oli rullivainen viimeksi Jägersrossa ja menee nyt siksi ilman takakenkiä, raportoi Oskar Florhed.

– Valiant Dream (10) on tähdännyt tänne ja menee nyt kengittä, mikä on plus. Olen optimisti, mutta tottakai täältä tarvitaan kivikova matkavauhti, jotta voisimme ehtiä. Toivotaan sitä, pohtii Mika Forss.

– Strong Heartbeat (12) on tähdännyt tänne ja lähtöpaikka oli tietty iso pettymys. Ori tulee tekemään upean esityksen, mutta riittäkö sekään? Riisumme kengät ensimmäistä kertaa, mikä on jännä kokeilu, miettii Jörgen Westholm.

T75-6

– Seismic Wave (1) on huippuhevosen tuntuinen, ja se voitti kauden avauksen erittäin helposti. Sisärata tuo kysymysmerkin. Ruuna avaa lujaa, mutta se voi kuumentua, jos sillä lataa liikaa alkuun. Voitonsauma on joka tapauksessa hyvä. Ideana on, että ruuna menee kengittä ja nyt laitetaan vetolaput, paljastaa Andreas Lövdal.

– Giant Shadow (2) ei ollut parhaimmillaan viimeksi, mutta se on noussut taas sarjoissaan, eikä näissä voiteta nappia painamalla. Ruuna on treenannut oikein hyvin, ja se on tallimme paras sauma näistä asemista. Nyt koitetaan jenkkikärryjä, uskoo Anton Sverre Björn Goopilta.

– Nero Maximus (3) häirittiin laukalle viimeksi, mutta se oli hieno muuten. Maanantain treenissä kaikki oli normaalisti. Nyt riisutaan kengät, mikä oli plussaa ainoan kerran, jolloin sitä koitettiin. Se avaa hyvin, jos satsaammme. Paikka on hyvä, ja kaikkein paras olisi, jos Seismic Wave ja Giant Shadow ajaisivat kilpaa ja minä perässä, myhäilee Marc Elias.

– Vikens High Yield (6) on ollut hyvä voitossaan, ja viime viikonlopun Gävle oli helppo. Rata on ulkona, mutta hevonen on nopea ja meneee toisaalta kaikilla juoksuilla. Odotan hyvää suoritusta ja uskon hyvään mahdollisuuteen. Ei muutoksia, kertoo Dwight Pieters Robert Berghiltä.

– Zap di Girifalco (12) voitti Mantorpissa todella voimissaan. Tämä on makea heppa, mutta nyt on vaikea onnistua tästä paikasta näitä hevosia vastaan. Todennäköisesti Zap di Girifalco menee tällä kertaa kengittä, Anton Sverre uskoo.

T75-7

– Ivory di Quattro (2) on vahva, ja matka ei ole ongelma, mutta se ei ole kohdannut tällaisia hevosia ennen. Jotkut näistä tuntuisivat ehkä liian kovilta. Hevonen tuntuu silti tosi hyvältä ja se voisi olla aika korkealla tästä. Nyt riisutaan kengät, säger Dwight Pieters Robert Berghiltä kertoo.

– Tengil Face (3) oli vahva viimeksi. Voitto meni harmittavalla tavalla. Hevonen on luonnikas, ja se jäi odottelemaan jäädessään yksin. Tengil vastasi, mutta ei ehtinyt enää takaisin kärkeen. Hevonen on kehittynyt koko ajan ja tuntuu edelleen hienolta. Nyt ajattelemme riisua ensimmöistä kertaa kaikki kengät. Ideana on koittaa keulaan ja ajaa 13,5 nopealla Elitloppet-baanalla, kertoo Dante Kolgjini.

– Vaduz Wise As (7) voli tosi positiivinen. Emme tienneet missä hevosen kanssa mennään, mutta se oli vakuutava keulasta. Aikaisemmasta tallista pitkät matkat ovat olleet tämän leipälaji. Lähdön musta hevonen, tuumii Andreas Lövdal.

– Sir Henry P.Hill (9) on nostanut tasoaan talvitreenin jälkeen. Sisärata on hyvä, kun saamme jenkkikärryt perään taas. JPitkä matka ei ole ongelma, ja uskon uuteen jäätävään esitykseen, Jörgen Westholm vakuuttaa.

– Viking Brodde (10) teki hurjan esityksen lauantaina, ja tuntui epäreilulta, ettei voittoa tullut. Oli todella positiivista, kuinka se toimi ja ravasi suorassa, joiden kanssa on aiemmin ollut ongelmia viime vuonnakin. Nurmos uskoo hevosen menevän pitkälle ja niin minäkin. Nyt tarkoitus on riisua kaikki kengät. Nyt koitetaan ensimmäistä kertaa vetohuppuja, ennen se on mennyt korvat todella ummessa, paljastaa Andreas Lövdal.

– Ble du Gers (13) tuli viime viikon alussa talliin ja meni hyvät treenit. Lundenin voitto ei antanut täyttä kuvaa, nyt on kovempi vastus. Ruuna on väkivahva ja menee nyt ilman kenkiä ja ilman lappuja. Moni Viking on oikea suosikki ja vaikea voitettava, arvioi Frode Hamre.

– Moni Viking (15) oli mahtava Åbyssä ja treeni on ollut huippua myös. Kaikki viittaa mainioon esitykseen taas, mutta nyt on Ble Du Gers vastassa, viimeksi ei ollut. Pitää ottaa se huomioon, mutta, sauma tuntuu kuitenkin hyvältä”, Anton Sverre Björn Goops pohtii.