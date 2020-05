3X3 kovaa Elitloppet-lauantaille

MT Ravinetin tekijöiden tärpit kotikatsomoihin. "There is only one Sea Cove, there is only one Jos Verbeeck."

Terhi Piispa-Helisten

Viime vuonna Harper Hanoverin voittoon lensi Olli Koivusen ohjastama Eelis.

Riku Niittynen:

1. TV-toteutus

Jännä nähdä, mitä upeaa tänään Solvallasta nähdään ja mistä kulmasta.

2. Timo Nurmos

Karhu on nukkunut alkuvuoden, mutta nyt tanner järisee. Seismic Wave ja tallin muutkin ovat kovia 65:ssä.

3. Double Explosure

Eilen Antonio Tabac antoi Elitloppet-näytön (09,5 Hagmyrenissä) liian myöhään - tänään Redenin tamma räväyttää!

Jari-Pekka Rättyä:

1. Double Exposure – Willow Pride

Willow Pride taipui viimeksi Unique Unin prässäämänä keulasta neljänneksi, vaikka tämän löikin ja oli hieno. Mika Forss tietää, että Double Exposurelle vastaaminen kävisi vielä kalliimmaksi, joten hän tyytynee suursuosikin selkään ja seuraa kaksariin. Double Exposure olisi monen mielestä kuulunut jopa Elitloppetiiin, mutta Daniel Redénille pääsy mukaan ei ollut elämän tai kuoleman kysymys, koska edustusta tallista on muutenkin. Tammaeliitti sopi siten mainiosti.

2. Vincero Gar

Björn Goop ei ”paisunut” tallinsa uutta tulokasta vielä harjoitusten perusteella Mantorpin debyyttistartin alla, mutta jo lämmityksessä se näytti miljoonalta – kuten startissakin tullessaan täysissä voimissa pussissa maaliin. Nytkin Goop vierittää suosikinpaineet Very Kronokselle, mutta ilman kenkiä ja jenkkikärryt perässä Vincero Garilta on lupa odottaa takarivistäkin huippusuoritusta.

3. Seismic Wave

Seismic Wavella olisi luokkaa vaikka Elitloppetiin asti, mutta Timo Nurmokselle sopi hyvin matsata se pronssidivisioonan finaaliin. Hän rakentaa siitä eliittihevosta maltilla. Ykkösradalta Seismic Wave ottaa juoksun heti komentoonsa eikä ole sen jälkeen lyötävissä.

Antti Savolainen:

1. Urheilullinen taso

Lauantaina Solvallassa juoksee vain hyviä tai erittäin hyviä hevosia. 75-finaalikierros takaa tahdit. Ja jokainen valmentaja on vähän virittänyt tälle viikonlopulle.

2. Harper Hanover

Klassinen pitkän matkan kisa. Reilun kolmen kierroksen aikana sattuu ja tapahtuu. Varsinkin kun monella hevosella ajetaan voitosta, eikä tähtäillä sijoille ynnä muut. Paalulla on monta hyvää, 40 metrin pakilla hirmuiset Moni Viking ja Ble du Gers, mutta lopussa potin korjaa "välikarsinasta" lähtevä Jorma Kontio Viking Broddella.

3. Joseph Verbeeck

Legendaarinen belgialainen ohjastaituri tuo vaaran tuntua lähtöön, niin hyvässä kuin pahassakin. Mies on voittanut suunnilleen kaikki tärkeät ravilähdöt Euroopassa. Kukapa kuvailisi "Josia" paremmin kuin hän itse hiljattain voittajahaastattelussa: "There is only one Sea Cove, there is only one Jos Verbeeck."

Kohti sinivalkoista menestystä tänä viikonloppuna?