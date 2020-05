Varsakuvien seitsemäs viikko julistaa valon voimaa: Nyt nautitaan keväästä!

Toukokuun lähestyessä loppuaan on kuvakavalkadi toistaiseksi suurin: mukana on 16 varsaa. Joukkoon on lähetetty myös selvästi aiempaa enemmän suomenhevosia sekä yksi ponivarsa.

Leppäahon Hevostilalla Nurmijärvellä syntyi 14.5. tämä oripoika Örjan, jolle ehdotetaan viralliseksi nimeksi Wichita Lineman. Emä on Cologne Håleryd ja isä Zola Boko. Örjanin kasvattaja on Tuomas Talonpoika Helsingistä.

Noonatic varsoi Kuusamossa pitkään odotetun ja pitkäjalkaisen, kauniin tammavarsan Maharajahista. Ikiliikkujan ja oma-aloitteisen varsan nimi Self Taught Rosie ja kasvattaja Talli Voittaa-Pas, kertoo kimpan puolesta kuvan lähettänyt Ilkka Nisula.

Jokimutkan Hevostilalle Jämijärvelle syntyi 20.5. tämä reipas tammavarsa, jonka emä on Waradja v.d. Lageweg ja isä Smedens Rival.

Kuvassa kolme päivää vanha, vauhdikas orivarsa on emänsä Etuassin toinen varsa. Sen isä on Vitter. Annamari Sipilä Kangasalta on kasvattaja.

Vappuaattona syntyi Korelialle orivarsa Saltter. "Topakka, punainen Välähdyksen poika on piristänyt kylmää kevättä", kuuluu kasvattajien Minna ja Thomas Helmisen viesti Jämsästä.

Elli eli Ellen Merrylegs nauttii kevätauringon lämmöstä varsansa Handsful Perfectin kanssa. Isäori on So Perfect.Kasvattaja on Irina Haapanen Tampereelta.

"Firmus on latinaa ja tarkoittaa järkkymätöntä, kestävää ja vahvaa. Varsa on selvästi perinyt isältään Larvan Hurmokselta mahtipontisen ryhdin. Epeliksi on varsaa haukuttu, eikä syyttä", kirjoittaa Noora Palmunen. Epelin emä on Larvan Helka ja varsan on kasvattanut Sebastian Långström Porista.

22.5. syntynyt reipas oripoika saa nimekseen Parhaus, mutta Paavoksi sitä kutsutaan. Emä on Tähden Tarina ja isä Landen Paukku. Jonna Keto Uuraisilta on kasvattanut.

Lukijan kuva / Päivi Korvenranta Viikon ikäinen tammavarsa Kohinoor on hurjapää liikkumaan ja seurallinen luonteeltaan. Se on Päivi Korvenrannan kymmenes kasvatti. Emä on Sentähen ja isä Kartier. Varsa syntyi 13.5. Nilsiässä Sanna ja Veli Turusen tallilla. Lukijan kuva / Susanna Hoppula Ypäjä Ilmestyvä varsoi 25.4. Fransista tammavarsan nimeltä Henkinen. "Iso ja pitkäjalkainen varsa on hyvin paljon isänsä näköinen ja melko varma ravikuningatar", ennustaa kasvattaja Saara Mäkinen Saarijärveltä.

Viime maanantaina syntynyt, hartaasti odotettu tammavarsa saa nimen Kesäyön Taika. Emä on ensikertalainen Ypäjä Manta ja isä Valkeakuulas. "Varsa on minun eka oma suomenhevoskasvattini. Tästä varsasta tulee koko perheen harrastehevonen, jolla toivon mukaan voi vetää rekeä ja kärryjä ja ratsastaa äiti ja tyttäret, miksei perheen poika ja isäkin", kertoo Marja Kytö Heinolasta.

Night Bird varsoi The Bosses Lindystä 22.4. tammavarsan, joka sai nimekseen Mission Impossible. "Varsa on aivan erikoisen urheiluhullu tapaus", kertoo kasvattaja Saara Mäkinen Saarijärveltä.

Jatsituuli varsoi 26.5. Mäntsälässä tammavarsan, jonka isä on Hepori. Kasvattaja on Riikka Savolainen Kauniaisista.

Dior Zon varsoi 11.5. orivarsan oriista Farifant. "Osmo" sai viralliseksi nimekseen Dior Narcos. "Tamma kantoi Osmoa huimat 372 vuorokautta, mutta tulihan sieltä vahva poika lopulta!" kertoo taustoista Tiina Lukin Nakkilasta.

"Innerglown varsomista ehdittiin kyttäämään hartaasti, kun tamma ehti olla viikon päivät tosi levoton. Viimein sieltä putkahti 11.5. iso hieno ori, joka ansaitsi nimekseen Perfecto", krtoo Saara Mäkinen Saarijärveltä. Sen isä on RC Royalty.

"Vappuaaton tolskaukset jatkuivat jännittävissä merkeissä, kun varsakameran kautta seurasimme varsomista. Päiväkin ehti jo vaihtua ennen kuin pikkuneito pyörähti maailmaan ja väri oli juhlaan sopiva punainen.On ollut ilo huomata, miten hieno ravurinalku Vapusta on tullut!", kertoo Anssi Suominen. Varsan viralliseksi nimeksi tulee Deux Pernaud. Sen emä on Solberg ja isä Brillantissime. Kasvattaja on Varsakujan Kavio & Kinner Oy Turusta.