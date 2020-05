LARS JAKOBSSON / TR BILD

Se on siinä! Örjan Kihlström suitsii Propulsionin Elitloppet-voittajaksi. Etualan Cokstile sijoittuu toiseksi.

Ruotsalainen kansansuosikki Propulsion voitti viidennellä yrityksellään Elitloppetin. Kolmen miljoonan ykköspalkinto tuli 1 640 metrin ryhmäajossa kilometriajalla 1.10,2.

Voittajan omistaa ruotsalainen suurhevosenomistaja Stall Zet, jolla oli peräti kolme Daniel Redénin valmentamaa hevosta finaalissa. Sorbet oli neljäs ja lähtöä johtanut Missle Hill kuudes. Niiden kaikkien hoitaja on Ellinor Wennebring. Stall Zetin keulakuva on Redén ja takaa löytyy lääketeollisuudessa ja sijoittajana rikastunut Bengt Ågerup.

Propulsion kiersi karsintalähdössään koko matkan kolmatta rataa, mutta se ei finaalissa painanut. Örjan Kilhström ajoi itselleen tyypillisen jääkylmän huippusuorituksen, seurasi kirissä edellään juossutta Earl Simonia ja voitti korvahuppujen sekä vetolappujen vetämisen jälkeen helposti.

"Mitä tässä voisi sanoa... Proppen on Proppen ja Örjan on Örjan", valmentaja Daniel Redén puhalteli lähdön jälkeen.

Propulsionin ura on ollut enemmän tai vähemmän katkolla jo pariinkin otteeseen. Epäilevät Tuomaat saattoivatkin pitää Propulsionin kutsua Elitloppetiin mainostemppuna.

"Propulsionin kanssa on ollut paljon vaikeuksia. Mutta niistä on selvitty ja tehty todella paljon töitä hevosen eteen. Nyt tuntuu, että sillä kaikella oli tarkoitus. Propulsion on ennen kaikkea kehittänyt minua ravivalmentajana", liikuttunut Redén kiitteli.

"Hienolta tuntuu. Tämä oli hevosen viimeinen tilaisuus voittaa Elitloppet. Se on juossut ja voittanut paljon kovia lähtöjä ja pärjää aina vaan", ohjastaja Örjan Kihlström kiitteli.

Propulsion on suosittu siitosori. Sillä on Ruotsissa ensimmäisessä, vuonna 2019 syntyneessä ikäluokassaan, 61 varsaa.

Toiseksi nyrkkeili Cokstile ja kolmanneksi ehti Attraversiamo, kun kolmantena maaliin tullut Earl Simon hylättiin loppukaarteen ahtaan ulostulon takia.

Elitloppet-sunnuntaihin saatiin myös suomalaista menestystä, kun AGM Stablen osaomistamana Oblivion voitti kolmevuotiaiden tammojen lähdön. 1 640 metrin ryhmä taittui kilometriaikaan 1.11,0. Voittajaa valmentaa Reijo Liljendahl ja ohjasti Ulf Ohlsson. Ykköspalkinto oli 200 000 kruunua.

