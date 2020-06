Vihelän varsa taas Elitloppet-huutokaupan kalleimpia

Taylor Hayesin huusi vuosi sitten rajusti Amerikassa ja Euroopassa satsaavan Stall Courantin omistaja Anders Ström. Tamman nimi on nykyään vaihdettu Identityksi (Maharajah). Kaksivuotias on valmennuksessa Fredrik Wallinilla. Mika Vihelän eli Tuulilaukka OY:n seuraavan kasvatin, vuotta nuoremman Sofia's Loven (Love You) varsan Oliver De Bosin (Scarlet Knight) huusi puolestaan ravivalmentaja Christoffer Eriksson 252000 kruunulla. Kumpikin sisarus oli huutokauppansa koko listan viidenneksi kallein, mutta Identity siis kallein tamma. Hintojen ero kuvastaa korona-aikaa ja sitä, että kyse oli nyt internetistä käydystä huutokaupasta - ei livenä vasaroidusta.

Oliver de Bosin ja Identitynkin emänemä Elation Ride (Express Ride) on myös mm. derbyvoittajien Brad De Veluwen ja Hachiko De Veluwen emänemä.

Elitinternet-yksivuotishuutokaupan hintataso oli olosuhteet huomioiden sentään kohtalainen, kun kaksi varsaa, tamma Eager Beaver (503000 kruunua, isä Readly Express) ja Every Day Elegant (510000 kruunua, Maharajahista ja mm. kaksivuotiaiden Svampenin voittaneesta Tunikasta) menivät yli puolen miljoonan kruunuissa. Myytyjen 25 varsan keskihinta oli 198640 kruunua, mutta sisäänhuutojen määrä, 21 (46%) oli huolestuttavan korkea. Myynnissä oli takuulla ikäluokan parhaimmistoa.

Pääset tästä viikonlopun Elitinternetauktionin tuloksiin.

Tässä puolestaan linkki 2019 Elitauktionin lukemiin.