Antti Savolainen

"Orivalintoja mietitään jatkuvasti. Se on aikaa vievää, mutta äärettömän mielenkiintoista", Ari Pikkarainen kuvailee. Ari ja Anja Pikkaraisen välissä orivarsa Royal Force.

Anja ja Ari Pikkarainen kasvattavat lämminveriravureita Paltamossa Hautapuron tilalla. Tilan päätuotantosuunta ovat emolehmät.

”Meillä on jalostuskarja: puhdasrotuisia herefordeja, simmentaaleja ja limousineja. Elävinä myytävät eläimet ovat päätuote”, Anja Pikkarainen kertoo.

Pikkaraiset hankkivat ensimmäiset emolehmät vuonna 2009. Nautakarjan jalostamisesta saaduista opeista ja kokemuksesta on ollut apua myös hevosten kanssa.

”Tietyt lainalaisuudet pätevät niin nautojen kuin hevostenkin jalostamisessa. Emälinjan merkitys on molemmissa todella iso, samoin oikean parituskumppanin löytäminen. Naudoilla tulokset vaan näkee paljon nopeammin, meilläkin on yhtä emälinjaa niistä jo kuudetta polvea”, Anja Pikkarainen kertoo.

Pikkaraiset ovat harrastaneet ravihevosia lähes koko ikänsä. Myös kasvatteja on syntynyt vuosien varrella satunnaisesti jonkin verran.

”Eivätkä ne orivalinnat silloin aina niin viisaitakaan olleet”, Anja Pikkarainen muistelee hymyillen.

Vuonna 2015 heillä alkoi ”uusi ajanlasku” hevoskasvatuksessa. Tai kuten he itse kuvailevat, alkoi tavoitteellinen ajattelu ja tekeminen.

”Tuumattiin, että miksi muut pärjäävät ja me emme. Silloin päätettiin satsata mahdollisimman hyvään tammaan ja varsottaa sitä hyvistä oreista”, Ari Pikkarainen muistelee.

Kriteerit olivat tiukat: sukutaulu kunnossa, emälinja tuottoisa ja tamma pärjännyt kilpahevosena jo nuorena.

”Yksi tamma oli tarkoitus hankkia. Lopulta samalla myyjällä oli kaksi hyvää vaihtoehtoa, joiden kesken emme oikein osanneet valita. Kävi niin hyvin, että päästiin hinnasta sopuun ja hankimme molemmat tammat meille”, Anja Pikkarainen kertoo.

1.11,7-aikainen ja reilut 119 000 euroa tienannut Ferraras Girl sekä 1.11,7-aikainen ja 17 000 euroa tienannut Summer Of Love ovat molemmat jenkkitammoja, jotka tulivat Suomeen Ruotsin kautta.

Sen jälkeen taloon on syntynyt seitsemän varsaa. Vuoden 2016 kahdesta varsasta I Feel On Fire on voittanut viidesti ja juossut 17 000 euroa. Vuoden 2017 kahdesta varsasta Follow My Lead on voittanut viidellä yrityksellä kahdesti, joista toisen tänä vuonna Ruotsissa ja tienannut reilun kymppitonnin.

Orivalinnoissa Pikkaraisten mielestä kaiken perusta on tuntea oma tammansa. Orin kohdalla merkitsevät suku, jälkeläisnäytöt sekä omat kilpailunäytöt etenkin 2-vuotiaana. Isä-emänisä-yhdistelmien toimivuuteen kiinnitetään paljon huomiota. Myös budjetilla ja orin kaupallisuudella on painoarvonsa. Pikkaraiset käyttävät pääasiassa pakasteoreja.

Pienkasvattaja joutuu pohtimaan valintansa erityisen tarkkaan.

”Kun on vähän tammoja, ei voi tehdä sellaisia kokeiluja kuin 10–20 tamman omistaja”, Ari Pikkarainen huomauttaa.

Anja ja Ari Pikkarainen painottavat siitostamman ja varsan huolellisen ruokinnan merkitystä.

”Ensimmäinen vuosi on varsalle tärkein, sen aikana se suurimman kasvunsa kasvaa”, Anja Pikkarainen sanoo.

Hautapuron tilan hevosten ruokinta perustuu korsirehuun. Heinä analysoidaan ja ruokinta täydennetään sen perusteella. Hevoset saavat syödä heinää vapaasti.

”Heinät saadaan omilta pelloilta. Hevosheinää yritetään viljellä. Jos joku erä ei oikein onnistu, niin se menee sitten lehmille”, Ari Pikkarainen kertoo.

Pikkaraiset kasvattavat varsansa myyntiin. Molempien emätammojen ensimmäiset tammavarsat tosin kilpailevat liising-sopimuksella ja palaavat todennäköisesti kotitalliin siitostammoiksi aikanaan.

”Etenkin pienelle kasvattajalle on hirmu tärkeää, että varsa myös menee osaavalle valmentajalle. Liisaamisessa on se etu, että voi aika hyvin valita, kenelle varsa menee. On oltava hyvä hevonen ja hyvä valmentaja”, Anja Pikkarainen tiivistää raviurheilun yhden lainalaisuuden.

Kolmevuotias Follow My Lead (i. Broadway Hall, e. Ferrara Girl) kilpailee Pekka Korven nimissä. Kaksivuotias Love Of My Life (i. Muscle Mass, e, Summer Of Love) on Nina Pettersson-Perklénin vetämällä porukalla. Myös kaksivuotias Snowflake (i. Crazed, e. My Lonely Heart) on Rainer Björkrothilla ja sen ympärille rakennetaan liising-kimppa.