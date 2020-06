Oslo Grand Prix'n lähtöradat arvottiin - Elian Webille jackpot!

Terhi Piispa-Helisten

Jorma Kontio jatkaa Elian Webin rattailla Oslo GP:ssä.

Elitloppetissa ykkösradasta ei ollut iloa, sillä Elian Web osoittautui lähdön jälkeen sairaaksi. Sunnuntaina on edessä uus yritys.

Oslo Grand Prix 2020

1 Elian Web – Jorma Kontio

2 Ble du Gers – Per Oleg Midtfjeld

3 Rebella Matters – Frode Hamre

4 Mister F Daag – Robin Bakker

5 Vitruvio – Björn Goop

6 Tsunami Diamant – Jörgen Sjunnesson

7 Madelen LTC – Eirik Høitomt

8 Evil Enok ME – Noralf Brækken

9 Looking Superb – Jomar Blekkan

10 Gigant Invalley – Gunnar Austevoll

Juostava matka on 2140 metriä ja ykköspalkinto 350 000 Norjan kruunua.

Elian Web oli sairas Elitloppetissa

