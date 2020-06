Päivän ravit: Minecraft pankkina Turussa

Ville Toivonen

Olli Koivusella on taas monta hyvää voittosaumaa kotiradallaan Turussa.

Viimeksi Minecraft teki kuolemanpaikalla umpirehdin juoksun, vaikkei johtaneesta Crossfire Anniesta ohi päässytkään. Nyt se on startti alla ja muutaman pykälän paremmalta lähtöradalta lähes velvoitettu voittamaan.

Turun kaikkien T5-lähtöjen Kaksaripelissä on 2000 euron bonus. T5-peli sulkeutuu kello 19,10. Suonenjoen T4-peli starttaa puolestaan 17.56.

Gäblen lounasraveissa on vahva suomalaisedustus. Janne Korpi ajaa Pekka Korven kovavireistä Qvidja’s Firstiä. Nine Pettersson-Perklén on paikalla kolmen, Roni Paldan kahden ja Hannu Korpi kahden hevosen kanssa. Ravit starttaavat Suomen aikaa 13.20.

Runsaasti suomalaisia juoksee myös 19,25 alkavissa Skellefteån raveissa. Päivän pääravit ajetaan Jägersrossa, missä T64-peli päättyy tasokkaaseen Diamantstoetin karsintaan.

TotoTV:n 18.30 alkavassa studiolähetyksessä päähuomio kohdistuu Turun ja Jägersron raveihin. Asiantuntijoina ovat Jere Törmänen ja Toni Sarkama.