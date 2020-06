Edward Ale toipuu hankosidevammasta – ura katkolla

Anu Leppänen

Tiina Koskinen nosti jalkavammoista kärsineen Edward Alen takaisin huipulle. OIli Koivunen on ruuna luottokuskeja.

Edward Alen piti startata Kuopion Stakes-ravien kultadivisioonassa, mutta vähän ennen lähtöä Olli Koivunen ajoi sen varikolle.

”Ruuna oli lämmityksessä tosi hyvä, muttei enää esittelyn jälkeen. Olli tuntee hevosen tosi hyvin eikä ajanut sitten starttia, mikä oli pelastus. Katastrofilta vältyttiin”, valmentaja Tiina Koskinen kiittää.

Syyksi selvisi hankosidevamma. Se olisi varmasti pahentunut, jos hevosella olisi lähdetty starttiin.

”Sama jalka, joka on hajonnut kolme kertaa aikaisimmin – viimeksi silloin kun hevonen tuli meille”, Koskinen täsmentää.

”2,5 vuotta selvittiin ilman ongelmia. Kyllä me ruuna vielä kuntoon laitetaan, mutta eri asia on, minkä verran syksyllä ehtii enää ajamaan kilpaa. Mutta ei sillä niin väliäkään, kun on tällainen ura takana – muutama startti sinne tai tänne. Kuntoutus on joka tapauksessa samanlaista."

"Jalka näyttää hyvältä, ja nyt hevonen kävelee jo kolme kertaa päivässä vartin matolla. Ikä on suurin rasite. Edward Ale on jo 12, mutta kilpailee mielellään ja olisi aina lähdössä innolla raveihin”, Koskinen mainitsee.

Edward Ale on tienannut urallaan 495 603 euroa, ja puolen miljoonan euron raja olisi enää vajaan viiden tonnin päässä.

