Pekka Korpi viidellä E3-karsintoihin - mukana Mascate Matchin pikkusisko

Ville Toivonen

Pekka Korven 3-vuotisikäluokassa riittää laatutammoja. Yksi niistä on Mascate Matchin pikkusisko Motive Match.

Pekka Korven viiden tamman lisäksi täyden matkan E3-karsintoihin ilmoitettiin Suomesta Riina Rekilän Finland ja Hannu Korven Stonelake Marilee.

Karsintoihin ilmoitetut tammat

Aperfecttric – Jim Oscarsson

April Combo – Pekka Korpi

Ava di Emelin – Pekka Korpi

Bank Wise As – Reijo Liljendahl

Barbro Kronos – Svante Båth

Begum Kronos – Jerry Riordan

Best In Show As – Johan Untersteiner

Cala Mayor De B. – Per Lennartsson

Chablis Ribb – Leif Witasp

Chiffchaff – Ola Samuelsson

Clockwork – Joakim Elfving

Countess Chiara – Pekka Korpi

Diones Smaragd – Daniel Wäjersten

Emma Häggenäs – Jevgeni Ivanov

Ester Wibb – Jasmine Ising

Fantaghiro Brick – Lise-Lotte Nyström

Finland – Riina Rekilä

Firstclass U.M. – Svante Båth

Florist – Jim Oscarsson

Follow My Lead – Pekka Korpi

Fröken Marie – Tobias Modig

Global Benchmark – Johan Untersteiner

Global Brexit – Daniel Wäjersten

Globalizer – Jerry Riordan

Grand Princess – Svante Båth

Happy Doc – Åke Lindblom

Hazelnut Sisu – Petri Salmela

Heather Am – Fredrik Linder

Helluva Am – Fredrik Linder

Her Majesty Mearas – Svante Båth

Honey Mearas – Peter Untersteiner

Höwings Zora – Oskar Kylin Blom

Joy Alissa – Fredrik Linder

Kia Ora – Stig H Johansson

Loaded Maria – Markus B Svedberg

M.T.Perette – Mattias Djuse

Malvha Ha – Markus B Svedberg

Motive Match – Pekka Korpi

Naima Sjöhammar – Svante Båth

Namanga Bo – Dion Tesselaar

Naughty Girl Tooma – Jevgeni Ivanov

Quantal Quetzal – Mattias Djuse

Rapunzel – Mattias Djuse

Raya D.E. – Timo Nurmos

Stella Nova Race – Åke Lindblom

Stonelake Marilee – Hannu Korpi

Swisha – Markus B Svedberg

Tiny Rocket – Per Nordström

Upgrade Pellini – Svante Båth

Wallawalla Broline – Björn Goop

Önas Py – Oskar Kylin Blom

Suomalaisvalmentajien hevoset tummennettuina,

Karsintoihin ilmoitetut oriit ja ruunat

Appasso – Åke Lindblom

Armani Degato – Svante Båth

Bitcoind' Arc – Jörgen S Eriksson

Black and Quick – Jörgen S Eriksson

Bombus Jet – Björn Goop

Born Winner – Mattias Djuse

Climber – Patricia van der Meer

Despot Power – Thomas Madsen

Dollar Doc – Jörgen S Eriksson

Fade To Black Ås – Fredrik Linder

Ferox Brick – Jasmine Ising

Fire Piston – Admir Zukanovic

Forever Melon – Christoffer Eriksson

Furies Rain – Peter Untersteiner

Global Badman – Daniel Wäjersten

Global Bookmaker – Mattias Djuse

Hombre D. – Oskar Kylin Blom

Jeppas Unplugged – Lena Norin

Kensington Bros – Björn Goop

Maestro Zon – Michael Larsson

Mogas Casanova – Eva-Lena Hellman

Moving Dream – Carina Granlund

Natorp Bo – Patricia van der Meer

Revelation – Per Nordström

Selected News – Hans-Owe Sundberg

Super Class C.H. – Dennis Palmqvist

T.Midi – Erik Svensson

Thanator – Christian Riedl

Therion – Kevin Gondet

Unique Apollo – Joakim Elfving

Usain Tilly – Mattias Djuse

Vici Volantes – Fredrik Wallin

Västerbo Cobber – Ole Åsebö

Zack Bris – Oskar Kylin Blom

Karsinnat ajetaan Örebrossa 15. kesäkuuta 100 000 kruunun ykköspalkinnoilla. Finaaleissa 27. kesäkuuta Bergsåkerissa ykköspalkinnot ovat 950 000 kruunua.