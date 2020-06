Päivän ravit: Suur-Hollolassa Costellosta Cameron Evoon

Anu Leppänen

Ravikuningas Costello matkustaa taas pitkästä aikaa raveihin illan ajoihin Jokimaalle. Ori on pitänyt taukoa vajaan vuoden verran, mutta tavoittelee illalla paikkaa Suur-Hollola-ajon finaalista.

Jokimaan ravit ovat kaiken kaikkiaan jännää seurattavaa. Erityisesti kiinnittää huomion ravikuninkaiden kokoontumisajo Suur-Hollolassa. Ravikuningas Costellon paluu vuoden tauolta on kova juttu. Tuoreempi kuningas Tähen Toivomus palaa vain koronan mittaiselta paussilta. Vastus on molemmilla kovinta mahdollista luokkaa. Upeasti kauden aloittanut Evartti on samassa karsinnassa Costellon kanssa - samoin kuninkuusravikolmonen Caijus viime kesältä samalta radalta. Virin Camilla yrittää pötkiä karkuun 20 metrin etumatrkansa turvin. Ensimmäisessä karsinnassa Hetviina on paalulla ja kuningas Tähen Toivomus koittaa ajaa kiinni.

Lämminveristen Suur-Hollola-alkukilpailuissa Lahden raveissa on monta kovaa. Viime kaudella loppusuoran voittotaistosta kalliisti laukannut Cameron Evo aloittaa Lahti-revanssinsa viimeisestä eli neljännestä alkukilpailusta.

Jokimaan ravit alkavat kello 17.30. TotoTV:n asiantuntijalähetys starttaa kello 18.30 ja pääpeli T5 sulkeutuu 19.10.

Ruotsissa ravataan lounasaikaan Rättvikissä (13.20) ja illalla 64-ravit Åbyssä (19.20, 64 kiinni 20.30) sekä Dannerossa. Norjan Bergen (17.20), Ranskan La Capelle (12.55), Lyon (17.27) ja Craon (18.20) ovat päivän muita raveja. Australian Ballaratissa (10.04) mennään enimmäkseen peitsiä, mutta myös kahdessa lähdöstä kuudesta ravia.

TotoTV esittää kaikki mainitut hevoskilpailut.