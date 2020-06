Kylmäverikuningas tulee Ruotsista kahdella hevosella Härmään

Anu Leppänen

Ruotsin kylmäverikuningas Jan-Olov Persson tulee taas Härmään, kahdella hevosella.

Härmän kaksipäiväisistä juhannusraveista ei tule vauhtia puuttumaan, vaikka yleisörajoituksia on vielä koronaepäidemian jäljiltä. Kansainvälinen tarjontakin on siis jo varmistettu.

"Uudet yleisörajoitusten lievennykset tulevat voimaan vasta heinäkuun alusta", harmittelee Härmän mediavastaava Pekka Kaidesoja.

"Me menemme sellaisella kaavalla, että tallialueelle saa saapua maksimissaan 500 henkeä ja yleisötiloihin toiset 500, ja näiden väli on suljettu eli tallialueelle ei yleisöalueelta pääse. Jos ohjeistus muuttuu tässä välissä, me olemme kyllä joustavia. Urheilullisesta tasosta ei kuitenkaan tingitä. Hyvät kisat saadaan, kun Persson lupasi taas tulla paikalle, ja varmasti moni muukin kova nimi tulee."

Smedheim Solan, 9, oli PowerPark-mailin kakkonen viime juhannuksena ajalla 21,0 Tapio Perttusen ohjastamana. Odd Herakles Norjasta voitti, ja Norjassa Smedheim Solankin on syntynyt. Tänä vuonna oriin ohjastajaksi on värvätty Olli Koivunen.

Tand Kraft, 7, on Norjan Kriteriumin (3-vuotiaille) ykkönen ja Derbyn (4) kakkonen. Ori hieman haki itseään kuusivuotiskauden, mutta on aloittanut seitsemänvuotiaana lupaavasti. Tätä Perssonin valmennettavaa ohjastaa Härmässä Ruotsista käsin nykyään operoiva Mika Forss. Tand Kraft on Jan-Olov Perssonin superoriin, yhden kaikkien aikojen kylmäveriravureista Järvsöfaksin, jälkeläinen.

