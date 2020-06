Veri veti Eveliina Hallapuron hevosten pariin

Antti Savolainen

Eveliina Hallapuron oma kaksivuotias Konstantin Star on orilaitumella Kauhajoella.

Eveliina Hallapuro, 29, on ollut hevosten kanssa tekemisissä koko ikänsä. Jo lapsuudenkodissa oli ravureita, isä valmensi niitä ja kengitti muidenkin hevosia. Vuosien varrella Halla­purolla on ollut myös harrastehevosia. Leipätyöksi hevoset ovat kuitenkin tulossa vasta nyt.

”Olen miettinyt asiaa jo pitkään, mutta perhe on toppuutellut. Olen työskennellyt muun muassa tehtaassa ja siivoojana. Hevoshommilla on ollut vähän huono maine aiemmin, mutta nyt tilanne on mielestäni muuttunut ja alaa jo arvostetaankin. Tämä on joka tapauksessa sitä, mitä osaan parhaiten tehdä”, Hallapuro kuvailee.

Kun henkinen päätös oli tehty, vauhti on ollut kova. Hevostalouden perustutkinto valmistui viime vuoden maaliskuussa Kaustisen hevoskoulusta.

”Koulun jälkeen oli pätkän töissä Rainer Björkrothilla Kaustisella. Oma ravurivarsani on ollut Veli Nurmisella, ja sielläkin olen autellut. Keväällä 2019 kävin tutustumassa Ruotsissa Johan Untersteinerin tallin toimintaan. Kaikista paikoista olen imenyt oppia kuin pesusieni”, Hallapuro kertoo.

Hän on kierrellyt kengittämässä hevosia Etelä-Pohjanmaalla ja lähiseuduilla nelisen vuotta. Samalla etsinnässä on ollut sopiva paikka oman tallin pyörittämiseen.

”Reilut puolitoista kuukautta sitten tuntui, että on se nyt kumma, jos ei tallia löydy. Laitoin varmaan kaikkiin eteläpohjalaisiin asumiseen liittyviin Facebook-ryhmiin, että haluan vuokrata sopivan paikan. Tänne tultuani tiesin heti, että haluan tämän. Nopeat liikkeet on näyttäviä”, Hallapuro nauraa.

Paikka on Kurikan Panttilan kylän entinen Levin kansakoulu, jossa koulu loppui vuosituhannen vaihteessa. Komeisiin hirsiraameihin on mahdutettu yllättävän toimivat tallitilat jo aiemmin. Viimeiset vuodet talli on tosin palvellut lähinnä varastona.

Myös asunto on saman rakennuksen siivessä.

”Mulla on tässä viiden vuoden vuokrasopimus ja etuosto- oikeus. Kovasti on tehty töitä ja laitettu paikkoja puolentoista kuukauden ajan. Tontilta on kaadettu puita ja maamassoja liikuteltu konevoimin. Kökkäporukka on ollut aivan mahtavaa”, Hallapuro kiittelee.

Tarhat, ratsastuskenttä ja talli on tavoitteena saada valmiiksi syksyyn mennessä. Metsätarha ja uusi pihatto saavat odottaa ensi vuoteen. Tontilla on kokoa 2,5 hehtaaria.

”Karsinapaikkoja on nyt yhdeksän, mutta vähennän varmaan määrän kuuteen, että ehdin tehdä yksin kaiken kunnolla. Syksyllä on tarkoitus ottaa varsoja opetukseen ja nuoria hevosia treeniin. Ainakin yksi ex-ravuri on tulossa myös ratsutukseen.”

Talvella lähistön teillä voi ajaa hevosella, mutta pääasiallinen treenipaikka on vajaan kymmenen kilometrin päässä Kurikan Käräjävuoressa, jossa on monipuoliset paikat valmentamista varten.

Eveliina Hallapuro on silminnähden innostunut työstään hevosten parissa. Hän muistuttaa, ettei ala ole helppo eikä työtunnille välttämättä kannata laskea hintaa.

”Helpommallakin saman rahan saisi jostain muusta työstä, se on aivan varma. Mutta hevosten kanssa työskenteleminen on hirveän antoisaa ja kehittävää. Ne ovat maailman hienoimpia eläimiä, silmä lepää kun niitä katsoo.”

Hän korostaa, ettei hevosten kanssa tule koskaan valmiiksi.

”Kyllä tämä on elämän mittaista opiskelua. Se pätee niin valmentamiseen, ruokintaan kuin kengittämiseenkin.”

Hallapuro painottaa, että hevosten kanssa pärjää pitkälle jo rauhallisuudella ja perusteellisuudella.

”Välillä pitää vaan ottaa rauhassa. Olla hidas härmäläinen ja istua odottamaan, vaikka miten polttelisi. Mutta se tehdään, mitä on alettu.”

Hallapuro ajaa myös mielellään kilpaa, jos tilaisuuksia tulee. Monté-lähdössä hän on käynyt ratsastamassa Tallinnassa asti.

”Samalla rakennan verkostoja ja teen itseäni tutuksi. Kilpailemiseen ei ole ollut juuri mahdollisuuksia, kun omalla perheellä tai tutuilla ei ole paljoa kilpahevosia. Mutta luonteeltani olen kyllä kilpailuihminen.”

Team Hallapuro on aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Instagram-tilin ahkera päivittäminen on tuonut myös uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita.

”Tämä on palveluala ja asiakaspalvelu on tärkeää”, merkonomiksi aikanaan kouluttautunut nainen painottaa.

Eveliina Hallapuro remontoi Levin entistä koulua Kurikan Panttilan kylässä. Rakennuksessa on tallitilat ja oma asunto. Rommi-koira on menossa mukana työnjohtajana.