Yhdeksännen varsakoosteen kuvissa vauhti sen kun paranee

Lukijan kuva / Niina Lundan

Maggie Cloudin orivarsa Reason To Be on saanut sopivan jalon lempinimen, Topelius. 3.6. syntyneen varsan isä on Mavens Way. Kasvattajat ovat Salla Koskio ja Rauno Lahdenperä Lempäälästä.

Vielä on aikaa lähettää kuva omasta kasvatista MT:n ja MT Ravinettin koosteeseen. Järjestämme saapuneista otoksista parhaan varsakuvan äänestyksen heinäkuun lopulla.

Kuvan kanssa tarvitaan seuraavat tiedot: tamman nimi, varsan nimi (kutsuma- ja koko nimi) sekä isäori. Ilmoita myös hevosen omistajan tiedot: nimi, puhelinnumero ja paikkakunta. Erikseen tarvitaan myös kuvaajan nimi.´

Jos haluat sähköpostiin kertoa lyhyesti jotain varsasta tai sen syntymästä, niitä voidaan lisätä juttua piristämään. Vanhempien ja suvun meriiteillä ei nyt ole merkitystä. Pääasia on kuvilla ja perustiedoilla.

Kuvat lähetetään sähköpostitse: kaijaleena.runsten@mt.fi.

Kuvat julkaistaan sunnuntaina illansuussa ja perjantaina lähetetyt kuvat ehtivät mukaan viikon koosteeseen.

Pankkineidin kasvattaja on eri kuin varsan omistaja, ja tämä tieto puuttui alkuperäisestä ilmoituksesta. Se on korjattu 15.6. kello 8:23.

Lukijan kuva/ Katja Kannisto

1.6. syntynyt Tulipilvi on emänsä Virin Viirin kahdeksas varsa. "Kuin tietäen, että nyt on tulossa jälkeläiskatraan viimeinen, normaalisti täsmällinen Viiri pidätteli varsomista viikon yliaikaa. Isä Kujanpään Jyräyskin olisi ylpeä tästä eloisasta ja varmaliikkeisestä menijästä", kuuluu Pilvin tarina. Kasvattaja on Välimäen tila Hattulasta.

Lukijan kuva / Pia Luukkonen

Meno on niin hurja, että korvatkin katoavat taakse. "Korvaton kiitäjä ilottelemassa kentällä emän kanssa", kuuluu viesti. 2.5. syntynyt tamma Ponnecaasu tunnetaan kotioloissa Keijona. Sen emä on Ponnen Maisa ja isä Caijus. Kasvattaja on Antti Korhonen Muuramesta.

Lukijan kuva / Kirsi Kettunen

"Pikku villipeto", 4.5. syntynyt orivarsa Full Screen saa arjessa tottua nimeen Kalevi. Sen emä on Hilde Småbo ja isä Classic Photo. Varsan omistavat Jukka ja Susanna Laulumaa Haapajärveltä.

Lukijan kuva / Elina Kukkonen

Kuvassa kaksi päivää vanha Erikarkelo kulkee emänsä Tuli-Karkelon seurassa. Orin isä on Erikasson. " Erittäin tomera tyyppi syntyi laitumelle lauman keskelle aamulla", kertoo Elina Kukkonen, joka miehensä Tapion kanssa pitää Haapialan tallia Savonlinnassa.

Lukijan kuva / Maarit Ollikainen

”Pankkineiti näki päivänvalon 25.5. illansuussa ja asioiden voitaneen sanoa sujuneen kuin elokuvissa. Tyylikäs varsa on osoittanut alusta pitäen elinvoimaisuutensa ja rohkeutensa", kertoo viestissä Janne Lukkari. Viralliselta nimeltä tammavarsa on Lady Bank Artist. Sen emä on Breezy Artist ja isä The Bank. Varsan kasvattaja on Int. Hacienda Oy & Saarijärvi Juha ja omistaja Ravitalli Ollikainen Kajaanista.