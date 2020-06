Uutisviikko minuutissa: Moilanen, Timonen, Forss

Ville Toivonen

Nyyti-Maria Timosella oli torstaina oikea superpäivä: sekä Rokin Maxi että Dreambow voittivat Suur-Hollolan alkueränsä.

Tässä kuluneen viikon tärkeimpiä raviuutisia meiltä ja muualta:

Maanantai 8.6.

Next Directionin suunnitelmat muuttuivat – Ei Kymi Grand Prix’hin

Teivon hallitukseen valittiin Ruotsiin muuttaneen Mika Forssin tilalle eläinlääkäri Riina Rekilä.

Vermo 5-vuotiaiden huipputammojen kohtaamisessa vahvin oli Staro Miami. Dream Lady kiri toiseksi ohi johtaneen Peanutsin. Salamakypärät käynnistyi Riku Lehtosen Baron Boxin voitolla, joka oli Lehtoselle uran ensimmäinen.

Tiistai 9.6.

Edward Ale toipuu hankosidevammasta – ura katkolla

Arkiravien aikataulut muuttuvat

Turussa Olli Koivunen voitti isopalkintoisimmat lähdöt Selene Lunella ja Fiorinilla. Vaellus palasi voittokantaan Suonenjoella, missä yksi hevonen valitettavasti kuoli.

Taas hevoskuolema raveissa – Martti Tala: ”Ei yhteisiä tekijöitä”

Skellefteåssa Jaakko Alamäki voitti Paavo Koivurovan M.T. Keepontrottingilla. Petri Salmelalla tuli kaksi voittoa, toinen suomalaisomisteisella Yaz Hanoverilla.

Keskiviikko 10.6.

Mikkelissä Matias Salon talli juhli kolmea voittoa, joista Com Miltonin kuolemanpaikkavoitto ajalla 10,3 oli kauden kovin kotimaassa juostu aika ja toi 2000 euron bonuksen. Varsakunkun 5-vuotiaiden karsinnassa loisti lähtölaukan jälkeen Parvelan Retu. Tammojen ykkönen oli Taftin Tähti.

Kaustisella kolaroitiin, mutta selvittiin onneksi säikähdyksellä.

Kaustisen kolarin iskuja saaneet Suonperä ja Cankus Xport voivat hyvin – katso video!

Torstai 11.6.

Elitloppetista täpärästi rannalle jäänyt Heart Of Steel joutui kurkkuleikkaukseen.

Travronden: Heart Of Steel tvingad till operation

Maaseudun Tulevaisuuden kanava 26 näyttää kesän 75-ravit ja suurkilpailut elokuun loppuun asti

Suur-Hollola-ajon alkuerät voittivat Rokin Maxi, Caijus, Twist Of Fate, Deangelo, Club Nord Elit ja Dreambow. Ari Moilanen ajoi 7000. voittonsa heti päivän 1. lähdössä Quick Messillä.

Hyviä ja huonoja uutisia Jokimaalta: Moilaselle 7000 – Costello jäi pois

Rättvikin lounasravien suomalaisvoittaja oli Mikael Kopolan ja Teemu Parttimaan omistama Chicharita, joka on nyt voittanut neljä viidestä startistaan. Jorma Kontio ajoi, ja Timo Nurmos valmentaa. Janne Soronen ajoi Katja Melkon Grace Journeyn kakkoseksi ja Jorma Kontio Sahara Hot Maman kolmanneksi. Mika Forss ajoi yhden voiton ja Hannu Korpi kaksi nelossijaa.

Perjantai 12.6.

Rovaniemen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Osmo Huhtala

Kaustinen ja Härmä tuohtuivat: Kuninkuusravihakemusta ei ole käsitelty tasapuolisesti

Teivossa Passionate Kempin 3-vuotias tytär Betty Roof (Muscle Hill) avasi uransa ylivoimavoitolla ja hirmuajalla 15,9. GLI Grand Prix’n finaalin ja 12 000 euroa voitti Perfect Rainmaker. Kylmä- ja lämminveristen kohtaamisessa kylmät veivät 6 ensimmäistä sijaa, paras oli Sofianna Pee.

Teivossakin kolaroitiin.

Tiedote Teivon ravien tapahtumista 12.6.

Solvallan lounasravien suomalaisvoittajat olivat Nina Pettersson-Perklénin Pearl On Stage (Mika Forss) ja Katja Melkon Estelle Nordique (Torbjörn Jansson). Reima Kuislan Be The One oli Estelle Nordiquen lähdössä kolmas.

Rommessa Jorma Kontio ajoi Katja Melkon hevosista Exaudio Vicin voittoon ja Borin T.N:n kakkoseksi.

Uumajan breddlopp-raveissa Tamara Skutnabb voitti Emmeline Follolla. Miss Golden Quick ja Anaheim Kemp täydensivät Mika Haapakankaan valmennettavien kolmoisvoiton.

Ranskan Mauquenchyssa Big Headache viimeisteli kuntonsa Lahden Suur-Hollola-ajoon 12 250 euron arvoisella kakkossijalla.

Letrot.com: Linkki videoon

Lauantai 13.6.

Kajaanin T75-kierroksen päälähtöjen parhaat olivat Polara ja T.Rex. Polaran voittoaika 22,3ake Kainuu-ajossa oli uusi rataennätys. Kierroksen ainoan yllätyksen aiheutti päätöskohteessa nappijuoksulla Outfield Olga.

Bodenissa Mika Forss voitti Norrlands Grand Prix’n ja 500 000 kruunua Antonio Tabacilla ja Norrlands Elitserien isopalkintoisen (70 000 kruunua) karsinnan Petri Salmelan Ladybug Laralla.

Padovassa Zacon Gio palasi voittokantaan huippuajalla 09,3, joka on vanhempien oriiden ja ruunien 800 metrin ratojen maailmanennätys.

Sunnuntai 14.6.

Oslo Grand Prix’n voitti tuore Harper Hanoverin lähdön kolmonen Ble du Gers. Elian Web ja Vitruvio avasivat kärkiparina kierroksen 07,1, ja se oli Elian Webille liikaa. Puolimatkassa keulaan edennyt Vitruvio taisteli urheasti kolmanneksi. Elian Web oli seitsemäs.

4-5-vuotiaden Europamatchissa johtanut Lewis Ale taipui voittaja Zarenne Fasin hiillostuksen alla neljänneksi. Saman sijoituksen sai Odd Herakleksen voittamassa Alm Svartenin lähdössä Vixus huippuajalla 19,2.

Solvallan breddlopp-ravien suomalaisvoittajat olivat Nina Pettersson-Perklénin Dugarry Zet (Janina Glad) ja Hannu Korven Ian Boko (Kaj Jussila).